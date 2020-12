Vlhová a ďalší opustili Slovenskú lyžiarsku asociáciu, tá stratila štatút

Členstvo ukončilo 46 športových klubov.

1. dec 2020 o 11:48 (aktualizované 1. dec 2020 o 13:01) SITA, Boris Vanya, Marián Szűcs

Článok pokračuje pod video reklamou

BRATISLAVA. Petra Vlhová a ďalší lyžiari vystúpili zo Slovenskej lyžiarskej asociácie (SLA). Reagovali tak na dlhodobé neriešenie problémov.

„Členstvo ukončuje nadpolovičná väčšina zjazdárskych klubov, ktorá predstavuje takmer štyridsať percent členskej základne SLA,“ povedala na brífingu Jana Palovičová, delegátka zodpovedná za vedenie alpského úseku SLA a technická riaditeľka nadchádzajúcich pretekov Svetového pohára v Jasnej.

Súvisiaci článok Spor medzi lyžiarkami a asociáciou ide do finále, výsledok je neistý Čítajte

Kompetentným štátnym inštitúciám vyčíta dlhodobý nezáujem a neschopnosť riešiť problémy v lyžiarskej asociácii. Preto z nej nespokojní členovia vystupujú.

„K tomuto ťažkému kroku sme sa odhodlali preto, že nevidíme žiadny relevantný záujem štátnych orgánov okrem dlhoročných výhovoriek, že si musíme aj tak pomôcť sami,“ naznačila Palovičová na brífingu pred parlamentom.

„Verte, že sme za posledných desať rokov vyčerpali asi päťkrát dookola všetko možné aj nemožné. My sme ten šport, ktorý má štát chrániť, pomáhať mu a podporovať ho,“ doplnila.

Vlha: Treba ich zrušiť

Členstvo ukončilo dohromady 46 športových klubov, ktoré v sebe združujú 1317 členov, rovnako aj piati zo šiestich členov predsedníctva alpských disciplín.

Súvisiaci článok Vlhovej otec pre SME: Príprava bola brutálna, vravel som jej - len vydrž Čítajte

K situácii sa pre SME vyjadril aj Igor Vlha, otec Petry Vlhovej.

"Prestúpili sme do druhého združenia - Zväzu slovenského lyžovania," povedal Vlha.

„Bol som na ministerstve a hovoril, že nie je možné, že pätnásť rokov ten istý človek robí problémy. Dávate tam peniaze a nemôžete povedať, či môžu ísť doľava, alebo doprava,“ vysvetľoval.

„Nepomôže žiadna rekonštrukcia, treba ich zrušiť a zlikvidovať. Veď koľko firiem skrachuje aj v privátnom sektore. Aspoň môže vzniknúť niečo nové, lepšie a odolnejšie,“ doplnil Vlha pre SME.

SLA už nemá štatút národného zväzu

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky už odobralo Slovenskej lyžiarskej asociácii štatút národného športového zväzu.

Slovenské lyžovanie bude po dohode s Medzinárodnou lyžiarskou federáciou dočasne patriť pod správu Slovenského olympijského a športového výboru (SOŠV).

Súvisiaci článok Ivanič a cirkusant Mersich? Je mi z nich zle, tvrdí Vlhovej otec Čítajte

A to až dovtedy, kým sa nevymenuje nový národný športový zväz, ktorý by

reprezentoval záujmy lyžiarov na Slovensku.

„Ak by orgány kontroly v športe fungovali tak, ako by mali a hrubo nezanedbávali svoju prácu a povinnosti, nemuselo by dochádzať k toľkým podnetom, či nezodpovedaným otáznikom,“ napísal vládny splnomocnenec pre šport Karol Kučera na svojom facebookovom profile.

„V SLA to už zašlo tak ďaleko, že takmer celé lyžiarske hnutie je rozhodnuté opustiť svoju národnú lyžiarsku asociáciu a prestúpiť do nového Zväzu slovenského lyžovania,“ pokračoval.

„Sú to zástupcovia jednotlivých lyžiarskych disciplín, lyžiarske kluby so svojou základňou a aj reprezentanti na čele s Petrou Vlhovou. Aj preto sa vlak nakoniec pohol a Ministerstvo školstva odoberá SLA štatút národného športového zväzu,“ doplnil Kučera.

Záštita SOŠV by sa mala týkať nielen alpského, ale aj ďalších úsekov a ich reprezentantov, sezóna sa rozbehla aj u bežcov, akrobatov, snoubordistov či v severskej kombinácii, SLA združuje aj skoky a lyžovanie na tráve.

Sťažujú sa na Mersicha

Súvisiaci článok Vlha: Lyžovaniu škodí pán, ktorý používa praktiky z juhu Talianska Čítajte

Viacero zástupcov prevažne alpského lyžovania vrátane rodičov a členov tímu Petry Vlhovej či bývalej zjazdárky Veroniky Velez Zuzulovej sú dlhodobo v konflikte so súčasným vedením SLA, najmä s niekdajším prezidentom a aktuálnym viceprezidentom Marinom Mersichom.

Ako alternatívu k SLA si založili občianske združenie Zväz slovenského lyžovania.

Aj Palovičová označila za človeka zodpovedného za súčasnú situáciu práve Mersicha.

„Mohla by som hriechy jeho a vedenia SLA vyratúvať hodiny. To tu už bolo a nikam to za tie roky aj tak neviedlo,“ uviedla Palovičová.

Podľa nej Mersich vyštval z SLA jej predchádzajúcich šéfov Františka Repku aj Janu Gantnerovú.