Dúbravka stráca svoju pozíciu. Legenda chce, aby chytal jeho náhradník

Čo sa udialo a udeje v Anglicku.

1. dec 2020 o 12:59 DIGI Sport, Karol Jakubovič

BRATISLAVA. Bitka o Londýn, systém VAR opäť v akcii, skvelý Edinson Cavani, konečne premenená jedenástka Fulhamu i ďalší bezduchý výkon Arsenalu.

Anglická Premier League ponúkla aj vo svojom desiatom tohtosezónnom pokračovaní zaujímavé futbalové momenty.

Darlow hádže Dúbravkovi rukavicu

Martin Dúbravka bol v Newcastli vlani neotrasiteľným gólmanom číslo jeden, vďaka jeho zákrokom sa klub oblúkom vyhol záchranárskemu ťaženiu.

Momentálne však odchovanec MŠK Žilina nemôže chytať, pretože je od leta zranený a minimálne do polovice decembra vyradený z hry.

V aktuálnom ročníku všetkých desať duelov za klub zo severu krajiny odchytal Karl Darlow a uznanlivo musíme napísať, že si v nich počínal fantasticky.

"Darlow by mal ostať jednotkou aj po návrate Dúbravku," vyjadrila sa na adresu tohto postu ikona Newcastlu Alan Shearer po piatkovej výhre v Selhurst Parku.

Severania v súboji s Crystal Palace dlho hľadali cestu za gólom, premrhali jedenásť striel, ale potom dvanástou a trinástou ranou v rozmedzí 99 sekúnd pálili gólovo.

Deň blbec pre Liverpool

Akoby toho nebolo málo. Početný lazaret, hustý program či covidové obdobie – to všetko určite vplýva na hru a výsledky majstrovského Liverpoolu.

V sobotu si kalich horkosti vypil až do dna.

V Brightone iba remizoval 1:1, čo by samé o sebe nebolo až také ošemetné, ale Kloppovej partii VAR neuznal dva góly, Brighton vyrovnal v nadstavení z penalty po odobrení videa a na dlhšie obdobie pravdepodobne vypadol univerzál a tmel kabíny James Milner.

Za zmienku stoja v tomto odstavci ešte dva fakty.

Ten prvý sa týka Dioga Jotu, ktorý opäť skóroval a na konte má už deväť liverpoolskych gólov v štrnástich dueloch vo všetkých súťažiach.

Tým druhým faktom je, že v tejto sezóne VAR nerozhodol v neprospech žiadneho iného mužstva tak často ako proti Liverpoolu.

Burnley zažilo deja vu

Hráči Burnley v júni prehrali na Etihad s Manchester City 0:5 a čuduj sa svete, rovnaký výsledok sa zopakoval aj po polroku.

Vicemajster sa potreboval po prehre s Tottenhamom rehabilitovať, takže to trápiace sa Burnley jednoducho schytalo.

Hlavným hrdinom duelu bol Riyad Mahrez, ktorý sa stal druhým futbalistom z Afriky s hetrikom na konte v drese City.

Tým prvým bol nezabudnuteľný Yaya Touré.

Alžírčan sa v Premier League podieľal už na stovke gólov. To sa predtým podarilo iba piatim Afričanom – Drogbovi, Adebayorovi, Yakubuovi, Manému a Salahovi.

Cavani spasiteľom červeného Manchestru

Jednou z najvýraznejších postáv víkendu bol Edinson Cavani. Uruguajská posila z PSG si v prvom polčase na St. Mary’s pozrela z tribúny bezduchý výkon spoluhráčov, potom naskočila do diania a dvomi gólmi a jednou asistenciou sa postarala o pôsobivý obrat United.

Favorizovaní United prehrávali so Southamptonom ešte v 60. minúte 0:2, ale nakoniec brali všetky tri body. Triumf na juhu Anglicka natiahol víťaznú šnúru Manchestru už na osem zápasov na ihriskách súperov.

Posledné štyri výhry navyše prichádzali na svet s pôrodnými bolesťami a po výsledkových otočkách. Škoda pre Cavaniho, že sa večer písalo viac o jeho rasisticky ladenom tweete ako o dvoch zásahoch.

Šancu od Solskjaera dostal prvý raz v Premier League Dean Henderson, ktorý naskakoval do druhého polčasu za zraneného Davida De Geu.

Španiela v prvom polčase prekonal okrem Jana Bednareka aj James Ward Prowse.

Druhý menovaný dal v Premier League už deväť gólov z priamych kopov, viac ich má v tejto súťaži na konte iba ikonický David Beckham.

Mourinho si prišiel po bod

José Mourinho neporazil svojho žiaka Franka Lamparda ani na štvrtý pokus, ale po zápase nebol sklamaný.

V šlágri kola, v ktorom išlo aj o vedúcu pozíciu v tabuľke, totiž jeho Tottenham od Chelsea ani raz neinkasoval a po remíze 0:0 ostal rovnako ako pred 10. kolom na čele tabuľky.

Na Stamford Bridge sa hral vysoko taktický duel s minimom vyložených príležitostí. Domáci natiahli šnúru neporaziteľnosti už na deväť zápasov, Tottenham na osem.

Arsenal opäť sklamal

Svetielko získané výhrou na Old Trafford pre Arsenal zhaslo. Partia Mikela Artetu stratila formu, momentum a aj kontakt s čelom tabuľky.

V nedeľu hráči Arsenalu podľahli doma Wolverhamptonu po slabučkom výkone. Britské médiá razom začali chrliť úvahy o tlaku na pleciach španielskeho manažéra.

Londýnčania prehrali už päť zápasov v tejto sezóne a stále platným je aj minulotýždňové tvrdenie o slabučkej ofenzíve. Desať zápasov Arsenalu prinieslo iba desať gólov v sieti súperov.

Horší útok má v Premier League aktuálne iba tandem WBA a Burnley.

V pondelok rozhodovali penalty

Fulham tú svoju na King Power Stadium konečne premenil a aj vďaka nej zdolal Leicester 2:1. Po troch nezdaroch z bieleho bodu si loptu postavil Ivan Cavaleiro, ktorý sa predminulý víkend proti Evertonu pošmykol a bránu prekopol.

Portugalec nabral odvahu a odmenou mu bolo dvojnásobné odkliatie. Odbremenil seba, pretože 27 duelov predtým neskóroval, a pomohol aj svojim spoluhráčom k druhej výhre v ročníku.

Parkerovci sa vďaka nej dostali prvý raz mimo zostupového pásma. Leicester predviedol v dohrávke azda najhorší sezónny výkon.

Pokutový kop mala k dispozícii aj Aston Villa na West Hame. Za stavu 1:2 ju nepremenil Ollie Watkins. Tomu istému hráčovi VAR neuznal gól pre tesnulinký ofsajd v samom závere.

Hostia boli herne presvedčivejší, ale tri body získali domáci. Tretia výhra v šérii

pre Moyesa a spol. znamená poskočenie na piate miesto. Ak by sa West Ham pridružil k bitke o pohárové fleky, bolo by to o to zaujímavejšie.

Unesie Tottenham úlohu favorita?

Nasledujúce kolo v sebe ukrýva viacero zaujímavých stretov. Z hľadiska prestíže sa bude, samozrejme, veľa hovoriť o severolondýnskom derby, do ktorého bude Tottenham vstupovať s nálepkou favorita, či už sa to Mourinhovi páčiť bude, alebo nie.

Liverpool sa stretne s Wolverhamtonom a aj napriek faktu, že hráči FC vyhrali s sedem prechádzajúcich vzájomných ligových súbojov, nečaká ich jednoduchá úloha.

Lazaret Kloppa je stále extrémne početný.

Fajnšmeker si podľa nás príde na svoje aj pri sledovaní zápasu medzi Chelsea a Leedsom. Nováčik súťaže naposledy vyhral v Goodison Parku a má herný potenciál na to, aby potrápil aj modrého favorita z hlavného mesta.

Českú úderku Souček – Coufal zasa čaká domáci zápas s Manchester United.

