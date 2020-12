Tarkovič ostáva trénerom reprezentácie, Slovensko povedie aj na EURO

Výkonný výbor SFZ ho potvrdil na poste trénera.

1. dec 2020 o 13:44 (aktualizované 1. dec 2020 o 13:58) SITA

BRATISLAVA. Štefan Tarkovič povedie slovenskú futbalovú reprezentáciu minimálne do leta 2021.

Výkonný výbor Slovenského futbalového zväzu (SFZ) ho na poste kormidelníka národného tímu potvrdil na svojom utorkovom zasadnutí.

Informuje o tom web SFZ.

Môžu využiť jednostrannú opciu

"Voľba bola jednohlasná. V hre nebol ani iný kandidát. Zmluvu podpísal do konca decembra 2021. V prípade účasti v baráži na MS bude zmluva platná do konca marca 2022 a v prípade postupu na MS do konca šampionátu.

Ak tím Slovenska postúpi na MS 2022, tak SFZ môže využiť jednostrannú opciu na ďalší kvalifikačný cyklus," informoval prezident SFZ Ján Kováčik.

Prezradil tiež, že mesačný plat nového kouča bude 15-tisíc eur a v prípade postupu na MS dostane odmenu 200-tisíc eur.

Tarkovič sa na lavičku reprezentácie Slovenska dostal v októbri, na tomto poste nahradil českého odborníka Pavla Hapala, ktorého aj s asistentom Otom Brunegrafom odvolalo vedenie SFZ po októbrových dueloch.

Podľa zväzu boli výkony a výsledky mužstva v októbrovom asociačnom termíne neuspokojivé.

Ku kormidlu prišiel Tarkovič a ten v novembri urobil s tímom posledný krok na ceste k účasti na budúcoročnom EURO triumfom na pôde Severného Írska 2:1 po predĺžení.

Nezabránil však vypadnutiu Slovákov do C-divízie Ligy národov, keď v novembri slovenské družstvo doma zdolalo Škótov 1:0, a potom podľahlo domácim Čechom 0:2.

Realizačný tím ešte nie je známy

Definitíva zatiaľ nepadla o zložení realizačného tímu. "Musíme si počkať na vytvorenie realizačného tímu, všetko je v kompetencii nového kouča," informoval prezident SFZ Kováčik.

Štefan Tarkovič bol v rokoch 2013-2018 asistentom Jána Kozáka staršieho pri národnom tíme Slovenska a v októbri 2018 viedol Slovákov z postu dočasného hlavného kouča v príprave proti Švédom.

Štyridsaťsedemročný Tarkovič na klubovej úrovni začínal ako asistent postupne v Žiline, Spojených arabských emirátoch (SC Baniyas) či Prešove.

Neskôr bol hlavným trénerom v Košiciach a opäť v Prešove a Žiline, potom na päť rokov zakotvil v reprezentácii pod Jánom Kozákom.

Ostatné dva roky pracoval ako technický riaditeľ SFZ, zväz na túto pozíciu hľadá alternatívu, Tarkovič na nej pôsobiť ďalej nebude.

Časť odmeny dostane aj Hapal

Keďže Slováci postúpili na budúcoročné EURO, veľmi rýchlo musia zariadiť veci spojené s účasťou na šampionáte.

"Minulý týždeň sme absolvovali návštevu Írska, kde sme sa boli pozrieť na tréningové priestory a hotely. Rozhodneme sa neskôr, možno kouč Tarkovič ešte predtým navštívi španielske Baskicko," informoval Kováčik.

Referoval tiež, že časť odmeny za postup na EURO dostane aj tréner Hapal, ktorý bol pri mužstve väčšiu časť kvalifikácie.