Skúsenejší asistent ako hlavný tréner? Tarkovič načrtol svoju predstavu

Slovensko povedie na Euro 2020 ako hlavný tréner.

1. dec 2020 o 15:30 SITA

BRATISLAVA. Tréner slovenskej futbalovej reprezentácie Štefan Tarkovič si váži dôveru, ktorú do neho vložil prezident Slovenského futbalového zväzu (SFZ) Ján Kováčik aj členovia výkonného výboru zväzu.

Štyridsaťsedemročného odborníka v utorok potvrdili na poste hlavného kouča národného tímu, ktorý viedol už v novembrových dueloch.

"V prvom rade ďakujem zväzu za prejavenú podporu. Viesť reprezentáciu Slovenska je veľká česť a sen každého trénera.

Pre mňa osobne je to veľká zodpovednosť do budúcnosti. Uvedomujem si to a som pripravený urobiť maximum, aby som tento post zastával zodpovedne," povedal Tarkovič v rozhovore pre web SFZ.

Vrátiť vieru v národný tím

Priblížil aj svoje ciele na poste reprezentačného kouča.

"Môj osobný cieľ je pripraviť náš výber s realizačným tímom tak, aby bol schopný odohrať akýkoľvek medzinárodný zápas a podať v ňom maximálny výkon. To by pomohlo k návratu viery slovenského fanúšika v národný tím," povedal Tarkovič.

Na blížiaci sa európsky šampionát chce ísť s odvážnymi plánmi.

"Čo sa týka výkonnostných cieľov, tam na Euro máme súperov vyššie v rebríčkoch UEFA a FIFA. Sme v pozícii outsidera, ale môže to byť naša výhoda. Som presvedčený o tom, že keď všetko vyjde, tak máme šancu na postup zo skupiny," analyzoval.

"Čo sa týka kvalifikácie o postup na MS, tak model je trochu iný. Dôležitý bude žreb, do akej skupiny sa dostaneme.

Už dnes je jasné, že vyrovnanosť tímov v druhom a treťom koši je veľká a náš cieľ bude postup do baráže," pokračoval prešovský rodák.

Rieši asistentov i hráčov

V minulosti asistent reprezentačného kouča Jána Kozáka staršieho ešte nepozná definitívnu podobu svojho realizačného tímu.

"Rád by som však pracoval ďalej s rovnakým tímom ako doteraz, otázka je, či všetci moju ponuku príjmu," povedal na margo novembrovej spolupráce s asistentami Samuelom Slovákom a Marekom Mintálom.

"Viem si predstaviť aj spoluprácu s ľuďmi, ktorí majú väčšie skúsenosti ako ja. Vážim si názor každého," dodal.

Čo sa týka hráčov, dvere nezatvára pred nikým.

"Do reprezentácie patria všetci s potrebnou výkonnosťou, nedelím ich na mladších a starších. Uvidíme, aká bude situácia pred marcovým reprezentačným zrazom," prezradil pre futbalsfz.sk.



A čo reprezentačného kouča čaká v najbližšom období?

"Pracujeme na analýze zápasov, ktoré sme odohrali v novembri a aj duelov predtým. Snažíme sa prísť na to, ako sa uberať ďalej.

Nemôžeme vynechať ani podrobný skauting hráčov. Musíme dôkladne všetko pripraviť po logistickej stránke na majstrovstvá Európy. Bude to náročné a budú potrebné správne rozhodnutia.

Po žrebe kvalifikácie MS sa budeme musieť zaoberať skladbou súperov," uzavrel Tarkovič.