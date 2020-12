Zuzula sa teší, snoubording smúti. Aké sú reakcie na koniec SLA?

Robila len antiprogram reprezentácii, tvrdí Zuzula o asociácii.

1. dec 2020 o 16:45 SME.sk, TASR

BRATISLAVA. Reakcie na situáciu ohľadom konca Slovenskej lyžiarskej asociácie (SLA), ktorej Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky odobralo štatút národného športového zväzu, sa rôznia.

V utorok 1. decembra ukončilo v SLA členstvo 46 športových klubov, vrátane tímu Petry Vlhovej. Ako alternatívu si založili občianske združenie Zväz slovenského lyžovania.

Článok pokračuje pod video reklamou

Zuzula: SLA devastovala lyžovanie

Timotej Zuzula, otec a tréner bývalej lyžiarskej reprezentantky a priekopníčky elitných výsledkov vo Svetovom pohári Veroniky Zuzulovej, neskrýval nadšenie.

"Trvalo to dosť dlho. Nepamätám si už, kedy sme na to prvýkrát upozorňovali, bol som asi sám. Bolo načase, trvalo to 15 rokov. Veronika na to najhoršie doplatila, nemohla štartovať, neprihlásili ju na dvoje pretekov. Napriek tomu sa stále nič nedialo.

Súvisiaci článok Vlhová a ďalší opustili Slovenskú lyžiarsku asociáciu, tá tvrdí, že klamú Čítajte

Priznám sa, som z toho prekvapený, nevedel som, čo sa deje, čo to naštartovalo. Zo SLA som odišiel pred dvoma rokmi, celý život lyžujem, viem, ako by malo lyžovanie vyzerať. Nechcel som byť v organizácii, ktorá devastuje lyžovanie na Slovensku.

V demokracii sa musí menšina prispôsobiť väčšine. Lenže v športe sú reprezentanti, ktorí predstavujú kvalitu, menšinou a tá bude vždy prehlasovaná väčšinou, kvantitou. Ak sa vagabundi, ktorých je kvantita, dohodnú, tak menšinu vždy prehlasujú. Budú tých najlepších devastovať a držať pod krkom, ako budú chcieť a ešte si k tomu upravia zákony.

Tento štát dosiaľ neriešil, že by tu mal byť záujem o reprezentáciu, skrátka iba kŕmil peniazmi organizáciu, ktorá robila antiprogram proti reprezentácii Slovenska. Konečne to ľuďom došlo, asi ich niekto osvietil, na to potrebovali dosť veľa rokov, aby pochopili, o čo tu ide. Je to hanba všetkých tých, ktorí riadili šport na Slovensku," reagoval Zuzula.

Ovládne asociáciu jeden úsek?

Iný názor na situáciu má predseda úseku snoubordingu SLA Marek Hliničan.

"Sme rozčarovaní, sklamaní a smutní z tohto rozhodnutia. Veci v snoubordingu boli zo strany SLA nasmerované dobre, máme veľa mladých talentov, s ktorými pracujeme a ktorí sa javia, že by v budúcnosti mohli robiť dobré výsledky. Obávam sa, aby jeden úsek neovládol celú SLA, ako tomu bolo v minulosti.

Nerozumiem tomuto kroku, podľa mňa to nie je logické rozhodnutie. Ide sa rušiť celá SLA, v ktorej je zastrešených sedem športov. Na Slovensku je možné všetko, aj keď pravda je niekde inde. Nemôžeme však byť ovládaní jedným športom. Nepáči sa mi to a nemám z toho vôbec dobrý pocit," okomentoval situáciu Hliničan.