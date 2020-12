Nedávajte náš šport na olympiádu, prosia parkúristi

Netradičný šport by mohol mať premiéru v Paríži.

1. dec 2020 o 16:59 SITA

LAUSANNE. Organizátori športových podujatí v disciplíne parkúr sa obrátili na Medzinárodný olympijský výbor (MOV) so žiadosťou o nezaradenie tohto športu do programu OH 2024 v Paríži.

Dôvodom sú trenice medzi nimi a Medzinárodnou gymnastickou federáciou (FIG).

Článok pokračuje pod video reklamou

Sprenevera parkúru

Skupina Parkour Earth už niekoľko rokov bojuje s FIG, ktorá sa údajne snaží túto disciplínu "schovať pod svoje krídla" a parkúristi to označujú ako "akt nepriateľského prevzatia".

"Bohužiaľ, obťažovanie a sprenevera nášho športu zo strany FIG pokračuje," uvádza sa v liste adresovanom MOV.

Výkonný výbor MOV sa v pondelok zaoberal aj agendou programu športov pre OH 2024. Už dlhší čas prevláda snaha o zaradenie nových či modifikácia disciplín alebo odvetví, ktoré by lákali k olympizmu mládež.

Práve preto je v programe olympijských hier v Tokiu po novom skejtbording, basketbal troch proti trom či športové lezenie. V Paríži sa očakáva zaradenie breakdancingu do programu hier.

Symbolická premiéra v Paríži?

FIG plánuje požiadať MOV o zaradenie parkúru, teda prekážkového behu s trikmi v mestskom prostredí, do programu OH v Paríži aj preto, že práve vo francúzskej metropole sa tento šport vyvinul v deväťdesiatych rokoch minulého storočia.

Proti zaradeniu parkúru do programu OH 2024 hrá skutočnosť, že MOV nechce zvyšovať počty účastníkov podujatia. Ak teda príde k doplneniu niektorej disciplíny, štartovať by v nej mali účastníci iných súťaží, inak prídu na rad škrty.

FIG dokonca chce už v marci 2021 organizovať majstrovstvá sveta v parkúre, japonská Hirošima by mala hostiť súťaže na rýchlosť a vo voľnom štýle.

"Spolupráca je prirodzená. Niekoľko národných federácií už dokonca organizuje súťaže v parkúre," reagovali predstavitelia FIG, ktoré rovnako ako MOV sídli vo švajčiarskom Lausanne.