Štátny tajomník Husár: SLA narábala s Vlhovou často ako s handrou

Zväz slovenského lyžovania sa uchádza o členstvo vo FIS.

1. dec 2020 o 18:30 Miloslav Šebela

Čo znamená odchod nespokojných členov Slovenskej lyžiarskej asociácie a vznik nového subjektu pre budúcnosť slovenského lyžovania vysvetľoval štátny tajomník pre šport na Ministerstve školstva vedy, výskumu a športu IVAN HUSÁR.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v najbližšom čase odoberie Slovenskej lyžiarskej asociácii štatút národného športového zväzu. Aké má na to dôvody?

Je tam päť či šesť pochybení, či zistení, ktoré nie sú v súlade so zákonom, ale tie ešte nemali v tom rozhodnutí takú váhu. Najviac zavážilo kritérium Medzinárodnej lyžiarskej federácii.

Pre ňu je podstatné, kto zastupuje väčšinu športovcov a tá väčšina je dnes na strane nového subjektu, čo sme si preverili oficiálne cez informačný systém.

Medzinárodnej lyžiarskej federácii sme to už oznámili a nový subjekt poslal na FIS prihlášku, kde deklaroval záujem stať sa členom tejto organizácie.

Na pochybenia vedenia SLA dlhodobo poukazovali tréneri a rodičia elitných zjazdárok Veroniky Velez Zuzulovej a Petry Vlhovej. Ak o nich na ministerstve vedeli, prečo sa tie problémy neriešili skôr?



Jedna vec je, ako sa na to pozerá bežná verejnosť vrátane športovcov a trénerov a druhá, ako ju vnímajú odborníci z hľadiska zákona. A to nie je vždy rovnaké.

Neviem, o čo presne šlo v prípade Veroniky Zuzulovej, kde bol spor ohľadom kombinézy a marketingových práv. Ale prekážalo mi, že aj so Zuzulovou, ktorá bola lyžiarska superstar, aj s Petrou Vlhovou, ktorá je slovenský športový diamant, narábali často ako s handrou a nepristupuje sa k nej ako k rešpektovanej hviezde.

Nikdy nezasahujeme do autonómie športových zväzov, to nám neprináleží, ale toto som vedeniu SLA na kongrese SLA v Banskej Bystrici vyčítal.

Neviem si predstaviť, situáciu, že by v sobotu vo Val Gardene, alebo o týždeň v St. Moritzi, niekto zakázal Petre Vlhovej štartovať na pretekoch. A takéto mocipánske maniere tu v minulosti boli. Pamätáte si predsa na slzy Veroniky Zuzulovej na tlačovej konferencii.

Časť základne deklaruje prechod k novému subjektu, ale časť zostáva v Slovenskej lyžiarskej asociácii. Čo s nimi bude?

SLA pokračuje naďalej ako občianske združenie, môže naďalej organizovať na Slovensku pre svojich členov preteky, tak ako to robil doteraz aj Zväz slovenského lyžovania.

Ale SLA nemôže prihlásiť svojich športovcov na medzinárodné súťaže.

Nie, to môže iba jedna športová organizácia v každom štáte. O tom, ktorá to je, rozhoduje ministerstvo školstva v kooperácii so Slovenským športovým a olympijským výborom. Ale predpokladám, že nový lyžiarsky zväz sa bude snažiť prilákať k sebe aj ostatných športovcov.

Stráca SLA nárok na štátnu podporu?

Lyžiarska asociácia príde o štátny príspevok pre uznaný šport. Ale máme aj neuznané športy ako je hokejbal alebo nohejbal, ktoré si nárokujú na finančné prostriedky a dostávajú ich.