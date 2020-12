Slovenská hokejová dvadsiatka sa pripravuje na MS, Petrovický má istú predstavu

Mnohí hráči dlhšiu dobu nehrali.

1. dec 2020 o 19:15 TASR

ZVOLEN. Slovenská hokejová reprezentácia do 20 rokov má za sebou prvé tréningy záverečného kempu pred svetovým šampionátom.

Po pondelňajšom negatívnom testovaní na koronavírus a krátkom korčuľovaní na ľade sa v utorok už naplno zahryzli do prípravy.

Z tímu vypadne takmer 20 hráčov

Do kempu vo Zvolene sa zapojilo 45 hokejistov. Tréneri ich rozdelia do dvoch skupín a tie si v priebehu tohto týždňa zahrajú dva prípravné zápasy proti sebe.

Po nich, 6. decembra, zredukuje realizačný tím nominačný zoznam o desať mien a tesne pred odchodom do Kanady ešte o ďalších päť. Do Edmontonu tak 13. decembra odletí 26 hráčov a štyria brankári.

"Dosiaľ sme mali dva tréningy, večera sa nám to trochu posunulo tým, že sme čakali na výsledky testov. Ale prišli dobré správy a všetci mali negatívne výsledky," potešil sa tréner Róbert Petrovický počas utorňajšej videokonferencie.

"V závere dňa sme ešte vyšli na ľad na krátky tréning. Niektorí chlapci neboli na ľade pár dní, niektorí hrali, bol to taký mix cvičení, aby si vyskúšali nejaké veci. Dnes sme už prešli na systém, akým sa chceme pripravovať, aby sme sa mohli venovať športovým veciam," uviedol.

Hernú prax naberú v príprave

Zložitá pandemická situácia spôsobila, že viacero z hráčov neodohralo v tejto sezóne ešte ani jeden zápas a v posledných mesiacoch len trénovali.

"Aj preto sme veľmi radi, že si chlapci môžu zahrať zápasy. Je to veľmi dôležité. Vieme, že niektorí nemali tú možnosť niekoľko mesiacov. Na medzinárodnej úrovni sme hrali naposledy v júli trojzápas s Čechmi, predtým to bolo ešte v minulej sezóne. Takže musíme to brať zo dňa na deň.

Preto sme pozvali viacej chlapcov, pripravili sme zápasy a sme za ne radi. Týždeň pred odletom by sme totiž už nemohli hrať nikde," vysvetlil Petrovický.

Dvadsiatka totiž musí zostať vo zvolenskej "bubline" a dodržiavať prísne hygienické nariadenia nielen zo strany krízového štábu, ale aj Medzinárodnej hokejovej federácie (IIHF) a kanadských organizátorov juniorského turnaja.

Z nariadení organizátorov šampionátu a IIHF totiž vyplýva, že sedem dní pred odletom musia podstúpiť tri kompletné testovania so zaznamenaním výsledkov. Ďalšia izolácia ich čaká v Kanade.

Petrovický už má určitú predstavu o zložení tímu, ktorý by sa mal predstaviť na šampionáte. Osem hráčov zo súčasného výberu hralo už na uplynulom juniorskom šampionáte v Česku.

"Tým, že už niektoré veci poznáme, snažili sme sa podľa toho aj rozdeliť hráčov. Dve formácie by mali byť také ofenzívnejšie a dve defenzívnejšie. Odtrénujeme ešte pár dní a počkáme si na tie dva zápasy a verím, že to bude mať svoju kvalitu."

Kňažko: Som lepší ako pred rokom

Medzi tých, ktorí si zahrali na vlaňajšom juniorskom šampionáte, patrí Samuel Kňažko. Osemnásťročný obranca prišiel do kempu z Fínska, kde hrá juniorskú súťaž za TPS Turku. V 22 dueloch strelil štyri góly a pridal deväť asistencií.

"Vždy je čo zlepšovať, ale myslím si, že sa mi darí dobre a som oveľa komplexnejší hráč. Pomáhajú mi aj ľudia z Columbusu, keďže s nimi mám rôzne mítingy o tom, čo mám robiť lepšie. Myslím si, že som na dobrej ceste. U mňa je to už skôr o takých detailoch," povedal Kňažko.

V tohtoročnom drafte NHL si ho vybrali zo 78. miesta zástupcovia Blue Jackets. Na nadchádzajúcom šampionáte by sa mal zaradiť medzi lídrov.

"Hlavne už viem, čo od toho očakávať. Myslím si, že som spravil dosť veľký progres od minulých MS a myslím si, že som veľmi dobre pripravený aj z toho pohľadu, že tam idem ako draftovaný hráč."

Hlavaj nechytal ani v jednom dueli

Devätnásťročný brankár Samuel Hlavaj sa predstavil už na dvoch juniorských šampionátoch a patrí medzi najskúsenejších v nominácii.

V prebiehajúcej sezóne však ešte nehral ani jeden súťažný duel, keďže necestoval do Kanady, kde pôsobí v juniorskom Sherbrooke Phoenix a nezačal ani v žiadnom slovenskom klube.

"Potešila ma pozvánka, keďže som nebol v žiadnom zápasovom nasadení a tréneri mi dali dôveru, že sa môžem ukázať. Nepociťujem nijako, že by som nebol v tých zápasoch. Snažil som sa trénovať celý čas, ako som bol v Martine.

V podstate som do poslednej chvíle čakal, ako sa vyvinie situácia v Kanade a na nešťastie to dopadlo tak, ako to je teraz. V tom momente to už bolo neskoro riešiť, lebo väčšina extraligových klubov už mala podpísaných brankárov," uviedol.