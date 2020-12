Slovensko je Hamšík. Futsalista patrí v Španielsku k najlepším strelcom

Góly dáva aj slávnej Barcelone.

2. dec 2020 o 8:05 Daniel Dedina

Tomáš Drahovský to na Barcelonu vie. (Zdroj: facebook T.D.)

SANTA COLOMA. Španielsko predstavuje absolútnu extratriedu vo futbale. V roku 2010 získalo titul majstra sveta, v rokoch 2008 i 2012 zvíťazilo na majstrovstvách Európy.

Real Madrid a FC Barcelona udávajú trend svetovému futbalu na klubovej úrovni. A práve v Barcelone, konkrétne jej časti Santa Coloma, robí Slovensku dobré meno TOMÁŠ DRAHOVSKÝ. Rodák zo Starej Ľubovne a šesťnásobný najlepší slovenský futsalista patrí k najlepším strelcom španielskej ligy.

Ako zareagovali v Španielsku na to, že ich súperom v skupine EURO 2020 budú slovenskí futbalisti?

Zopár spoluhráčov mi hneď na druhý deň po našom postupe gratulovalo. Vraveli, že sa nám to len tak-tak podarilo, že ich to potešilo a sú zvedaví na naše výkony na majstrovstvách.

Ako vnímajú slovenský tím? Ktorých hráčov poznajú?

Najmä tých, ktorí hrávali alebo stále hrávajú v Španielsku. A, samozrejme, Mareka Hamšíka. Ak im však spomeniem nejaké ďalšie mená, odpovedia: jasné, poznám. Celkovo náš tím vnímajú ako veľmi bojovný a súdržný. Vedia, že máme kvalitu, aj keď v posledných zápasoch sme nehrali oslnivý futbal.

Po zlatej španielskej generácii futbalistov nastupuje nová. Tá nedávno v Lige národov rozdrvila Nemecko 6:0 a postúpila v tejto súťaži do Final Four. Ako vnímajú Španieli vlastný reprezentačný tím?

Sú naň veľmi hrdí. Vždy sa objaví množstvo diskusií ohľadom nominácie, či ten alebo oný hráč tam má byť alebo nie.

Vedia, že nastáva výmena generácií, ale ako ukazujú posledné zápasy, nie je to veľký problém. Majú dostatok kvalitných hráčov na to, aby boli úspešní podobne, ako s predchádzajúcou generáciou.

Proti Španielsku odohrá Slovensko na EURO posledný zápas v skupine, a to na jeho pôde v Bilbau. Má vôbec šancu?

Do začiatku majstrovstiev je ešte dosť ďaleko. Reprezentáciu čaká veľa práce, aby bola dobre pripravená a na EURO išli hráči v najlepšej forme. Určite musia zapracovať na hre, pretože na turnaji sú len najlepšie tímy.

Ako pravý Slovák verím v naše víťazstvo, aj keď to proti domácim Španielom budeme mať nesmierne ťažké.

Do Španielska ste sa vrátili po pôsobení v Sparte Praha. Santa Coloma sa v 18-člennej súťaži nachádza v strede tabuľky. Ako hodnotíte návrat do najlepšej ligy sveta?

Z hernej stránky môžeme byt spokojní. Predviedli sme dobre výkony a v každom zápase sme boli súperovi minimálne rovnocenným partnerom. Výsledky mohli byť aj lepšie. Vo viacerých zápasoch sme prišli o víťazstvo v posledných sekundách, takže v tomto smere je ešte na čom pracovať.

Načítavam video... video //www.youtube.com/embed/STmG8edlczA

Aké postavenie má v krajine futsal?

Zďaleka nie také silné ako futbal. Ten je číslo jedna a ostatné športy sú v porovnaní s ním malé.

Proti slávnej FC Barcelona ste ešte v drese Cartageny strelili hetrik. V tejto sezóne ste pri výhre 2:1 dali oba góly vášho tímu. Nedávajú si už jej hráči na váš špeciálny pozor?

Asi nie, keď sa mi teraz podarilo dať dva góly (smiech). Ale vážne, Barcelona už odohrala veľa zápasov, v ktorých jej hráči súpera dali aj viac gólov. Preto si nemyslím, že by si dávali zvýšený pozor práve na mňa.

Barcelona v októbri vyhrala futsalovú Ligu majstrov. V španielskej lige je však až za Santa Colomou. Prečo?

Klub si celkovo prechádza ťažkým obdobím a má to vplyv na jednotlivé tímy. Je to vidieť aj vo futbale. Dookola sa v médiách rieši, čo ďalej. Hráči budú musieť ísť pravdepodobne s platmi dole, niektorí možno aj odísť. Je to pre nich náročné.

Deje sa toho okolo nich strašne veľa a nemôžu sa sústrediť len na futbal. Chýba im aj podpora fanúšikov, keďže v Katalánsku sa zápasy zatiaľ hrávajú bez divákov.

Veľa sa špekuluje o budúcnosti najväčšej barcelonskej hviezdy Lionela Messiho. Názory sa rôznia, jedni tvrdia, že by mal zmeniť klub, iní že by mal svoju veľkolepú kariéru ukončiť v Barcelone. Čo si o tom myslíte?

Som veľký fanúšik Barcelony a Messiho. Tento klub mu dal veľmi veľa a on jemu tiež. Je však vidieť, že sú tam spory, ktoré sa ťahajú dlhšiu dobu. Prial som mu, aby odišiel niekam, kde dostane nový impulz a bude znovu šťastný ako predtým. Bolo vidieť že v Barcelone to už tak nie je.

Avšak nevedel som si predstaviť, že by kariéru neukončil práve tu. Nakoniec ostal a uvidíme, čo prinesie budúcnosť. Verím, že sa situácia zlepší a Barcelona sa opäť vráti na vrchol. Aj s Messim.

Keďže tribúny zívajú prázdnotou, myslíte si, že ho ešte uvidíte naživo v akcii?

Mal som to šťastie, že som už predtým videl asi dva alebo tri zápasy, v ktorých Messi hral. Dúfam, že sa onedlho budú môcť fanúšikova vrátiť na tribúny a Barcelonu si znova užiť naplno.

Dá sa futbalové hviezdy stretnúť aj pri inej príležitosti?

To veľmi nie. Svetoví futbalisti žijú úplne iný život ako bežní ľudia. Nie je možné ich len tak stretnúť na ulici.

Aký je váš vzťah k Španielsku? Bývate priamo v meste?

S tunajším životom som veľmi spokojný. Mám Španielsko veľmi rád. Krajinu, klímu i jedlo. Bývam v Santa Colome, čo je časť Barcelony, a moje najobľúbenejšie miesto je Park Montjuic, kde je aj olympijský štadión.