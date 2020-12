Košice rozobrali Poprad už v prvej tretine, Nitra trikrát vyhrávala a prehrala

Trenčania skórovali v prvej i poslednej minúte.

1. dec 2020 o 20:45 (aktualizované 1. dec 2020 o 21:01) TASR

POPRAD. Hokejisti HK Poprad prehrali v utorok vo východniarskom derby na domácom ľade s HC Košice 2:6 v dohrávke 8. kola hokejovej Tipos extraligy.

Domáci Popradčania odštartovali duel obrovskou chybou, po ktorej skóroval Réway. Keď nepremenili takmer stosekundovú presilovku 5 na 3, hostia upravili do konca prvej tretiny stav na 0:5.

Košice si napokon vysoké víťazstvo na ľade lídra tabuľky postrážili.

Článok pokračuje pod video reklamou

Hokejisti Dukly Trenčín zvíťazili v utorňajšej dohrávke 5. kola Tipos extraligy nad MHK 32 Liptovský Mikuláš 5:2.

Trenčania mali do zápasu ideálny vstup gólom Ackeredu, hostia však stav do konca tretiny otočili. Trenčania sa po druhý raz v stretnutí dostali do vedenia na začiatku 45. minúty, definitívu triumfu zabezpečil v 54. minúte Alderson a v záverečnej minúte ešte kozmeticky upravil skóre Okuliar.

Hráči HKM Zvolen zvíťazili v utorňajšej dohrávke 5. kola Tipos extraligy nad HK Nitra 4:3 po nájazdoch. Hostia počas zápasu až trikrát vyhrávali, ani raz však vedenie neudržali a domáci doviedli zápas do predĺženia.

V predĺžení nepremenil trestné strieľanie Tvrdoň po faule Kelemena, na opačnej strane mal Zvolen výhodu presilovky štyroch proti trom, no bez vyloženej šance. O víťazovi stretnutia rozhodli až samostatné nájazdy, dva body pre Zvolen zariadil hneď v prvej sérii a v prvom nájazde Zuzin.

HK Poprad - HC Košice 2:6 (0:5, 1:1, 1:0)

Góly: 37. Haščák (Skokan, Brejčák), 48. Dalhuisen (Haščák, Skokan) - 6. Réway (Chovan, Mráz), 14. Klhůfek (Chovan), 15. Frič (Pavlin), 16. Belluš (Vrábeľ), 17. Mráz (Chovan, Klhůfek), 31. Mráz (Belluš, Pavlin). Rozhodovali: Stano, Tvrdoň - Synek, Stanzel, vylúčení: 6:8, presilovky: 1:2, oslabenia: 0:0, bez divákov.

HK Poprad: Rychlík (15. Vošvrda) - Drgoň, Repe, Brejčák, Dalhuisen, Česánek, Hudec, Kramár, Hajnik - Haščák, Skokan, Svitana - Handlovský, Preisinger, Vandas - Livingston, Zagrapan, Tavi - Matej Paločko, Bjalončík, Matúš Paločko

HC Košice: Riečický - Baránek, Pavlin, Růžička, Michalčin, Deyl, Slovák, Cibák, Novota - Michal Chovan, Mráz, Réway - Klhůfek, Pospíšil, Frič - Jokeľ, Vrábeľ, Belluš - Krasničan, Havrila, Nagy

HK Dukla Trenčín - MHK 32 Liptovský Mikuláš 5:2 (1:2, 1:0, 3:0)

Góly: 1. Ackered (N. Shore, Okulia), 33. Kettunen (Lemcke, Valach), 45. N. Shore (D. Shore), 54. Alderson (Ackered, D. Shore), 60. Okuliar (Alderson, Ackered) - 6. Huna (Nemec, Štrauch), 18. Surový (Hamráček, Valtola), vylúčení na 2 min: 5:8, 10 min OT Štrauch (nešportové správanie), presilovky: 3:0, oslabenia: 0:0. Rozhodovali: Müllner, Žák - Hercog, Šefčík, bez divákov.

Trenčín: Valent - Ackered, Lemcke, E. Švec, Bokroš, Chatrnúch, Rajnoha, Ferenyi, Ilenčík - Okuliar, N. Shore, A. Shore - Hecl, Rehuš, Sádecký - Valach, Kettunen, Alderson - J. Švec, Paukovček, Kukuča

Lipt. Mikuláš: Krasanovský - Nemec, Kurali, Valtola, Petran, Mezovský, Pavúk, Parobek, Rusina - Štrauch, Oško, Huna - Hamráček, Lištiak, Surový - Duran, Uhrík, Králik - Haluška, Matoušek, Kalousek

HKM Zvolen - HK Nitra 4:3 po nájazdoch (0:1, 1:1, 2:1 - 0:0, 1:0)

Góly: 37. Melancon (Mikúš, R. Bondra), 51, Nuutinen (McPherson, Hraško), 60. Nuutinen, 65. Zuzin (rozh. sam. nájazd) - 15. Marek Slovák (Hrnka, Cardwell), 38. A. Šťastný (Bodák, Švarný), 52. Tvrdoň (Lantoši, Zech). Rozhodovali: Snášel ml., T. Orolin - Šoltés, Durmis, vylúčení na 2 min: 6:10, presilovky: 1:1, oslabenia: 0:1, vyššie tresty: Tvrdoň (Nitra) 10 minút za nešportové správanie, zmeny: 21. Ďuriš za Viedenského (Zvolen), bez divákov.

Zvolen: Rahm - Hatala, Betker, Melancon, Ivan, Kubka, Hraško, Meliško - Puliš, Mikúš, R. Bondra - Nuutinen, Viedenský, McPherson - Kelemen, Zuzin, Stupka - Marcinek, Helewka, Tibenský

Nitra: Cowley - Cardwell, Pupák, Bodák, Švarný, Zech, Vitaloš - Hrnka, Marek Slovák, Tvrdoň - Lantoši, A. Šťastný, Kollár - Žitný, Šiška, Holešinský - A. Sýkora, Čaládi, Minárik