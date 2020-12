Hamilton spoznal meno svojho náhradníka. Ten zabojuje o prvé body

Debutovať bude aj mladý Angličan.

2. dec 2020 o 9:14 Miroslav Kováčik

BRATISLAVA. Prianie mnohých fanúšikov formuly 1 sa naplnilo.

Talentovaný britský pretekár George Russell si sadne do monopostu tímu Mercedes a v jeho farbách absolvuje najbližšiu Veľkú cenu Sachiru.

Minimálne na jedny preteky nahradí sedemnásobného majstra sveta Lewisa Hamiltona, ktorý mal pozitívny test na koronavírus.

Informoval o tom oficiálny web F1.

"V prvom rade sa chcem veľmi poďakovať všetkým vo Williamse za to, že mi dali túto príležitosť. Tento víkend možno budem nosiť inú pretekársku kombinézu, ale som pilotom Williamsu a budem ho povzbudzovať.

Samozrejme, nikto nemôže nahradiť Lewisa. Počas jeho absencie a od momentu, keď si sadnem do auta, dám do toho všetko. Prajem mu skoré uzdravenie, to je najdôležitejšie. Teším sa na túto príležitosť a neviem sa dočkať keď tento týždeň vyjdem na trať," uviedol Russell.

Počas svojej kariéry vo formule 1 zatiaľ 22-ročný Brit nebodoval, hoci v každej kvalifikácii zdolal tímového kolega.

Smolu mal v talianskej Imole, keď bol na desiatom mieste, no havaroval počas výjazdu bezpečnostného vozidla.

"Naše dlhodobé partnerstvo a Georgova príslušnosť k Mercedesu nie je žiadnym tajomstvom.

Som rád, že dostal jedinečnú príležitosť pripojiť sa k Mercedesu, aktuálnemu konštruktérskemu šampiónovi," povedal Simon Roberts, dočasný šéf tímu po oznámení odchodu rodiny Williamsovcov.

Russella počas Veľkej ceny nahradí v monoposte Williamsu Jack Aitken.

"Nemôžem tomu uveriť, ale tento týždeň budem s tímom Williams debutovať v F1. Veľmi za to ďakujem a samozrejme želám všetko dobré Lewisovi a Georgeovi," uviedol 25-ročný Aitken na sociálnych sieťach.