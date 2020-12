Nedohral ani prvú tretinu, slovenský útočník sa opäť zranil

Chýbať bude niekoľko týždňov.

2. dec 2020 o 10:23 TASR, SITA

ZVOLEN. Útočník HKM Zvolen Marek Viedenský si v utorňajšom zápase proti HK Nitra (4:3 sn) zlomil prst na ľavej ruke a svojmu tímu by mal chýbať tri týždne. Informovala o tom oficiálna stránka zvolenského klubu.

Viedenského dlhodobo sprevádzajú zdravotné problémy a nevyhli sa mu ani v sezóne 2020/2021. V jej úvode si na tréningu svalové zranenie, pre ktoré absentoval šesť týždňov.

Po návrate do zvolenskej zostavy stihol odohrať dva zápasy, z tretieho proti Nitre odstúpil už v prvej tretine. Po siedmich zápasoch má na konte šesť kanadských bodov za jeden gól a päť asistencií.

"Je to veľká strata a pre neho veľmi ťažké. Konečne sa dostal z problémov a vyzerá to tak, že zase to bude vážnejšie," povedal asistent trénera HKM Zvolen Andrej Podkonický aj pre hockeyslovakia.sk.