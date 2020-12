Zmena v Lige majstrov? UEFA bude rokovať o novom formáte

Základne skupiny by boli minulosťou.

2. dec 2020 o 11:25 TASR

LONDÝN. Predstavitelia Európskej futbalovej únie (UEFA) budú v najbližšom období rokovať o návrhu zmeny formátu Ligy majstrov.

Podľa nového modelu by v základnej fáze každý klub odohral až desať zápasov namiesto doterajších šiestich. UEFA chce úpravou formátu odraziť snahy európskych veľkoklubov, ktoré zvažujú vytvorenie vlastnej súťaže.

V prípade schválenia návrhu by reforma Ligy majstrov nastala od roku 2024.

Súperov určí žreb

Podľa denníka The Times by doterajších osem skupín po štyroch účastníkov nahradil jediný ligový systém s 32 tímami a jednotnou tabuľkou.

Každý klub by v základnej časti odohral 10 stretnutí proti desiatim rôznym súperom, ktorých by určil žreb.

Systém by bol nastavený tak, aby ubudli "bezvýznamné" skupinové zápasy a pribudlo viac vzájomných duelov medzi najväčšími európskymi klubmi.

Po základnej fáze by šestnásť najlepších tímov postúpilo do play off. Najlepší tím tabuľky by nastúpil v 1. kole proti šestnástemu, druhý proti pätnástemu...

Tímy, ktoré by sa umiestnili v tabuľke na 17.-24. priečke, by putovali do vyraďovacej časti Európskej ligy.

Je to realistickejší návrh

Pôvodný návrh, ktorý počítal so štyrmi skupinami po osem tímov a v základnej fáze garantoval 14 zápasov pre každý klub, bol zamietnutý.

Podľa predsedu EPFL (European Professional Football Leagues) Larsa-Christera Olsson je pri novom návrhu vysoká šanca na nájdenie konsenzu.

"Je oveľa realistickejší než návrh z roku 2019," povedal Olsson pre The Times.

Agentúra AFP však pripomenula, že pridanie ďalších štyroch stretnutí do programu Ligy majstrov ešte viac nahustí už aj tak nabitý sezónny kalendár, čo by mohlo spôsobiť vyšší počet zranení i väčšiu záťaž rozhodcov.