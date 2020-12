Bayern prišiel o víťaznú sériu, po zápase však smútilo Atlético

V Madride sa zrodila remíza 1:1.

2. dec 2020 o 11:55 (aktualizované 2. dec 2020 o 12:24) TASR

BRATISLAVA. Rekordný víťazný marš futbalistov Bayernu Mníchov v Lige majstrov sa zastavil na čísle pätnásť.

O ukončenie dlhočiznej série sa postarali hráči Atletica Madrid, ktorí v utorňajšom súboji A-skupiny remizovali s obhajcom trofeje 1:1.

So šiestimi bodmi na konte si posilnili vyhliadky na postup do osemfinále. Vo vyraďovacej fáze sa predstavia, ak na budúci týždeň neprehrajú v Salzburgu.

Félixa mrzel premrhaný náskok

Španieli takmer uštedrili Bayernu prvú prehru v ročníku, no o výhru prišli v záverečnej desaťminútovke. Skóre otvoril portugalský útočník Joao Félix, ale v 86. minúte vyrovnal Thomas Müller z jedenástky.

Bavori stratili vôbec prvé body v súťaži, no postup už mali zabezpečený pred vystúpením v španielskej metropole.

"Odohrali sme veľmi dobrý zápas, bol to z našej strany perfektný kolektívny výkon. Veľká škoda, že sme neudržali tesný náskok a nezískali všetky body, ktoré by nás posunuli do osemfinále.

Bayern sme nepúšťali do šancí, no predsa sa im podarilo jednu premeniť. Dúfam, že nás to o týždeň nebude mrzieť," povedal Félix v rozhovore pre Movistar Plus.

Hostia sa zlepšili po zmene strán

Tréner Bayernu šetril viaceré opory na sobotný šláger bundesligy proti Lipsku.

Hansi Flick doprial oddych Manuelovi Neuerovi, Leonovi Goretzkovi, Robertovi Lewandowskému, pre zranenie neboli k dispozícii Alphonso Davies, Joshua Kimmich a Corentin Tolisso.

"Vzhľadom na tieto okolnosti som s výsledkom spokojný. Atletico je vždy veľmi nepríjemný súper a jeho sila v domácom prostredí vzbudzuje rešpekt. Aj hráči z nášho širšieho kádra však ukázali, že tu majú svoje miesto," uviedol Flick.

Thomas Müller premieňa penaltu v dueli proti Atléticu Madrid. (zdroj: TASR/AP)

Po hodine hry poslal na ihrisko Sergea Gnabryho s Müllerom so zámerom, aby rozhýbali stojaté ofenzívne vody.

"S Thomasom bola naša hra v ofenzíve dynamickejšia. Celkovo náš výkon v druhom polčase spĺňal prísne parametre," dodal.

Bayern ťahal víťaznú sériu v Lige šampiónov od 18. septembra minulého roka, keď v úvodnom kole skupinovej fázy zdolal doma Crvenu Zvezdu Belehrad 3:0 a napokon dokráčal až k zisku trofeje.