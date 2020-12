Bývalý reprezentačný tréner: Zápasy? Akoby sme hrali na cintoríne

Sezónu vníma ako nenormálnu.

2. dec 2020 o 19:08 Patrik Fotta

KOŠICE. „Momentálnu situáciu vnímam ako veľmi náročnú a nepochopiteľnú. Zápasy hráme len pre rozhodcov a zapisovateľov. Akoby sme športovali na cintoríne,“ vraví bývalý tréner hádzanárskej reprezentácie Martin Lipták, ktorý v súčasnosti vedie HK Košice.

Najvyššia súťaž hádzanárov sa už naplo rozbehla po tom, ako viaceré tímy nútene pauzovali pre karanténu.

Špecifickú sezónu vnímajú v klube extraligového nováčika rozpačito.

„Všetky tímy zápasia s tým, že kedykoľvek nám pri pravidelnom testovaní pred zápasmi môže niekto vyskočiť pozitívny. Je potom ťažké nájsť za krátky čas náhradu. Navyše, program je totálne rozbitý. Preložené zápasy sa dohrávajú, potom príde prerušenie. Celá sezóna je nielen pre hádzanárov nenormálna,“ približuje Lipták.

Na testovanie si nikdy nezvykne

Koronavírus zatiaľ hádzanárov HK Košice obchádza. V klube dodržujú všetky povinné opatrenia.

„Každý piatok sa testujeme. Priznám sa, že si na to nikdy nezvyknem. Neuveriteľne mi to vadí. Som zdravý, starám sa o seba, mám pravidelný pohyb. Nechcem však klubu robiť zle a preto to rešpektujem, hoci s veľkou nevôľou,“ skonštatoval Lipták.

Košičania si uvedomujú, že nastavené pravidlá musia akceptovať, aby mohli pokračovať v sezóne. „Nemá zmysel proti tomu bojovať. Sme radi, že môžeme fungovať aspoň v takomto režime.“

Najväčšiu starosť má Lipták o mládež, ktorá stále nemôže trénovať.

„Máme okolo sto detí, ktoré namiesto zdravého pohybu sedia doma pred počítačom a s malinovkou v ruke. Je to pre mňa veľká rana a bojím sa, že sa už viaceré z nich k športu nevrátia.“

Martin Lipták trénoval mužskú reprezentáciu v rokoch 2015-2017. (zdroj: TASR)

Les, slnko a pohyb

V Česku už vláda povolila amatérsky šport a návrat detí do tréningového procesu. V halách však môžu športovať len s prekrytými hornými dýchacími cestami.

Rozhodnutie sa stretlo s kritikou zo strany profesionálnych hráčov i trénerov. „Je to nezmysel. Nútiť deti, aby pri športe nosili rúška, je strašné,“ tvrdí Lipták.

Podľa neho sa pri opatreniach zabúda na celkovú prevenciu: „Sedliacky rozum mi vraví, že nič nenahradí pobyt v lese alebo na slnku, pravidelný pohyb a pestrú stravu.“

Košický tréner sa teší z príchodu vakcíny, no sám sa zaočkovať neplánuje.

„Dám si radšej zeleninový šalát, pôjdem do posilňovne a budem zdravo žiť. To je moja celoživotná vakcína. Nech sa dá dobrovoľne zaočkovať každý, kto o to má záujem.“