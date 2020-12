Oslabená Sereď zaskočila favorita, zdolala druhú Dunajskú Stredu

Hlasy po zápasy

Peter Lérant, tréner Serede: "Bol to veľmi náročný zápas, ihrisko nevyhovovalo nikomu, neviem prečo sa nemohlo hrať o 14.00 h. Musím chlapcov pochváliť za odvedenú robotu, mali sme svoje šance. Do polčasu Iván, po zmene strán gól plus Lačný. Víťazstvo nás samozrejme teší, ale už myslíme na Trnavu."

Bernd Storck, tréner DAC-u: "Gratulujem kolegovi k víťazstvu. My sme veľmi sklamaní, pretože sme stratili možnosť dostať sa na čelo tabuľky. Pred zápasom som sa prešiel ihriskom a vedel som, že to dnes bude veľmi náročné. Hnevá ma, že sa musí hrať na takýchto neregulárnych terénoch. V nedeľu hráme zápas na domácom ihrisku proti Zlatým Moravciam, dúfam, že na lepšom teréne."