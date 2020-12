Nepochopiteľný skrat. Lačného kritizoval aj vlastný tréner

Podľa kouča DAC trávnik nebol regulárny.

2. dec 2020 o 22:50 Titanilla Bődová

ZLATÉ MORAVCE. Pôsobí dojmom, že ho niečo len tak nerozhodí. Svojim zverencom dáva počas zápasu krátke a zrozumiteľné pokyny, so štvrtým rozhodcom komunikuje zväčša s úsmevom.

Ale aj Bernd Storck má emócie a o dianí na ihrisku si myslí svoje. Po stretnutí so Sereďou svoje myšlienky tlmočil aj novinárom.

Víťazstvo po deviatich zápasoch

Dunajská Streda sa mohla vrátiť na čelo tabuľky, ak by v dohrávke so Sereďou získala aspoň bod. Nestalo sa.

Domáci tím prerušil negatívnu deväťzápasovú sériu bez víťazstva a DAC zdolal 1:0.

Stretnutie sa hralo v Zlatých Moravciach, v prechodnom domove Serede. Jediný presný zásah padol tesne po prestávke, keď po rohu Alexa Ivána hlavičkoval do siete Adam Morong.

„Dobre som si nabehol na loptu. Hráč ma nebránil, alebo zabudol brániť, už to tam stačilo len umiestniť,” opísal svoj gól.

„Séria bola neskutočne dlhá, striedali sa remízy s prehrami. Dúfam, že toto víťazstvo nás nabudí do ďalších zápasov,” dodal autor víťazného gólu.

Sklamaný rekordér

Brankár Dunajskostredčanov Martin Jedlička inkasoval po 381 minútach, čo je nový rekord aktuálnej sezóny.

Najdlhšiu sériu bez gólu držal dosiaľ brankár Serede Mathew Yakubu.

Legionár z Nigérie sa vyznamenal aj v zápase proti DAC, zlikvidoval strely Zsolta Kalmára, Sebastiana Nebylu či Erica Ramíreza, pri hlavičke Danila Beskorovajného mu zase pomohla žrď.

Jeden parádny zákrok vytiahol aj Jedlička, keď vyrazil hlavičku Miloša Lačného, ale po stretnutí bol, pochopiteľne, sklamaný.

„Škoda, že sme prehrali. Z našej strany to nebol nervózny zápas, neviem, či nás Sereď chcela takto dokopať,” poznamenal brankár Dunajskej Stredy.

Martin Jedlička. (zdroj: TASR)

Lačný sotil protihráča

Atmosféra bola totiž od začiatku napätá. V prvom polčase faulovali hráči Serede až 24-krát, ale hlavný rozhodca Peter Ziemba neukázal ani jednu žltú kartu.

Po prestávke sa nervozita ešte stupňovala.

Do konca bolo niečo viac ako 20 minút, DAC útočil, loptu mal kapitán Kalmár. Na trávniku pritom ležal jeden hráč domácich.

Kalmár sa obzrel, rozhodca nesignalizoval prerušenie hry.

„My by sme určite dali odkopli loptu von v rámci fair play,” tvrdil po zápase Peter Lérant, tréner Serede.

Kalmár však pokračoval v hre, do súboja s ním išiel Morong a telom ho odstrčil. Maďarský reprezentant spadol.

Keď sa chcel postaviť, trošku doňho drgol ešte jeden domáci hráč. Keď sa znovu dvíhal zo zeme, pribehol Miloš Lačný a z celej sily Kalmára sotil, za čo dostal červenú kartu.

„To, čo urobil, je nepochopiteľný skrat a tiež nemá nič spoločné s fair play,” uznal Lérant.

(Lačného skrat nájdete vo videu na začiatku článku v čase 2:35)

Rozhodca mal zakročiť

Tréner hostí Storck bol v prvotnom hodnotení pokojný a vecný. Poukázal na fakt, že tvrdé zamrznuté ihrisko robilo ťažkosti obom tímom, ale viac si vytrpelo mužstvo, ktoré chcelo hrať futbal.

Po slovách trénerského kolegu však začal hovoril aj o rozhodcovi.

„Rozhodca musí zastaviť hru, keď niekto leží na trávniku, nie útočiaci tím. Mal zakročiť už v prvom polčase. Narátal som 24 faulov," prízvukoval.

„Nezvyknem si pýtať žlté karty, ale v takom prípade musí rozhodca dať nejaký signál. Dvadsaťštyri faulov za polčas je príliš veľa, to je len rozbíjanie hry. Bol som prekvapený, ale taký je slovenský futbal,” povedal nahnevane Storck.

Lérant tvrdí, že fauly pramenili aj z toho, že na zlom teréne sa hráči veľakrát pošmykli. Kúskovanie hry však bolo ich zámerom.

„Individuálne sa nemôžeme rovnať s Dunajskou Stredou. Museli sme zvoliť štýl hry, s ktorým sme mohli byť úspešní. Nemyslím si, že to boli zákroky na žlté karty, boli to taktické prerušenia hry,” domnieva sa kouč Serede.

Trávnik? Jedna katastrofa

Napriek rozdielnemu pohľadu na počet faulov sa obaja tréneri zhodli na tom, že hrať v decembri o šestnástej hodine je nezmysel.

Diváci tak či tak na štadión nemôžu prísť, výkop by mohol byť aj o druhej popoludní. V tom čase by bol terén predsa len prijateľnejší.

„Trávnik nebol regulárny. Nerozumiem. Poznáme predpoveď počasia, rozprávame sa o vyhrievaných trávnikoch, ale tu to bola jedna katastrofa,” hromžil Storck.

„Vyhrievanie bolo včera zapnuté. Neviem, či to nestačí, či to mali zapnúť o tri dni skôr. Vieme, že to nie je najlacnejšia vec, ale toto už nie je otázka na mňa,” ohradil sa Lérant.

Storck už s úsmevom na odľahčenie dodal: „Bola to určite súčasť vašej taktiky. Akože ste zabudli zapnúť vyhrievanie, ale proti nám vám to presne vyhovovalo.”

DAC je po dohrávke naďalej druhý v tabuľke o skóre za Slovanom, Sereď poskočila na siedme miesto.