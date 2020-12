Budú Neymar a Messi opäť spoluhráči? Brazílčan odhalil odvážne plány

Neymar chce byť budúci rok v jednom tíme s Messim.

3. dec 2020 o 8:55 TASR

MANCHESTER. Brazílsky futbalista Neymar z Paríža St. Germain vyjadril túžbu opäť si zahrať v jednom tíme s Lionelom Messim. Vyhlásil to po stredajšom víťazstve v Lige majstrov na ihrisku Manchestru United 3:1.

Predtým, než 28-ročný Brazílčan v roku 2017 prestúpil z FC Barcelona do PSG za rekordných 222 miliónov eur, odohral po Messiho boku štyri sezóny.

"Naozaj to chcem, užiť si ten pocit, že s ním môžem byť opäť na ihrisku. Mali by sme to spraviť už budúci rok," nechal sa počuť.

Barcelona, ktorá sa Neymara pokúšala získať späť už v roku 2019, však v súčasnosti čelí finančným ťažkostiam kvôli pandémii koronavírusu. Na ich pokrytie musela dokonca hráčom skresať platy o 122 miliónov.

Návrat do Katalánska je preto momentálne veľmi nepravdepodobný a reálnejší je scenár s Argentínčanovým odchodom, ktorý sa skloňoval už počas leta.

Favoritom na jeho získanie bol anglický Manchester City, no alternatívou pre čoskoro 34-ročného futbalistu by mohol byť aj parížsky klub.

"Môže hrať na mojej pozícii, nie je problém. Pokojne ma nechajte sedieť na lavičke," uviedol Neymar.

O Messiho osude môžu viac napovedať voľby nového prezidenta klubu, ktoré sa uskutočnia 24. januára. Katalánci hľadajú nového šéfa po tom, ako v auguste odstúpil z funkcie Josep Maria Bartomeu.