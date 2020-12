Smolné jubileum. Škrtel si zrazil loptu do bránky, zranil kolegu a striedal

Skúsený Slovák odohral 100. európsky zápas v kariére.

3. dec 2020 o 9:12 TASR

https://tv.isport.blesk.cz/embed/6697348

ISTANBUL. Slovenský futbalista Martin Škrtel nastúpil v stredu na svoj 100. zápas v európskych klubových súťažiach. V dueli Ligy majstrov proti RB Lipsko odohral za Istanbul Basaksehir iba prvý polčas a jeho tím prehral 3:4.

Domácim nestačil na bodový zisk ani hetrik Irfana Kahveciho, pretože v nadstavenom čase rozuzlil drámu rozhodujúcim zásahom Alexander Sörloth.

Článok pokračuje pod video reklamou

Smoliar v bláznivom zápase

"Bol to bláznivý zápas a pre nás veľmi šťastné víťazstvo," priznal kouč Lipska Julian Nagelsmann.

Jeho zverenci v úvode jasne dominovali a práve Škrtel bol pri tečovanom prvom góle Lipska, ktorý po strele Marcela Sabitzera pripísali Yussufovi Poulsenovi.

Slovenský obranca sa potom nešťastne zrazil so spoluhráčom Bolim Bolingolim-Mbombom, ktorý musel po strete nútene striedať v 36. minúte a o dve minúty neskôr videl Škrtel žltú kartu.

Bola už jeho tretia v skupine a Basaksehiru nebude k dispozícii v záverečnom stretnutí na ihrisku Paríža St. Germain.

Po góloch na oboch stranách v závere prvého polčasu viedlo Lipsko 2:1, do druhého dejstva už Škrtel nenastúpil.

Štyri góly v druhom polčase

Súvisiaci článok Škrtel aj pod tabletkami zatienil najdrahšieho obrancu všetkých čias Čítajte

Dani Olmo v 66. minúte zvýšil náskok bundesligistu už na 3:1, no domáci sa nevzdali a ich hrdina Kahveci zariadil ďalšími dvoma gólmi vyrovnanie. Parádnou strelou z priameho kopu zavŕšil v 85. minúte svoj hetrik a upravil na 3:3.

V druhej minúte nadstavenia však rozhodol strelou spoza šestnástky Sörloth, pre ktorého to bol prvý zásah v drese Lipska po letnom príchode z Crystal Palace.

"Veril som, že v Istanbule to konečné príde. Padlo mi to tam a bol to pre nás veľmi dôležitý gól," povedal Nór. V predchádzajúcej sezóne hosťoval v Trabzonspore a s 24 gólmi získal honor najlepšieho strelca tureckej ligy.

Tri body vybojovali silou vôle

"V prvom polčase sme hrali veľmi dobre, mali sme 12 striel na bránku a zápas pod kontrolou. Po zmene strán to už vyzeralo ináč a napokon sme to zvládli iba silou vôle," vyhlásil Nagelsmann.

Semifinalista predchádzajúceho ročníka súťaže má vďaka víťazstvu na konte deväť bodov rovnako ako Manchester United a Paríž St. Germain.

Istotu účasti vo vyraďovacej fáze bude mať v prípade domáceho triumfu nad Manchesterom United v záverečnom kole H-skupiny, hosťom bude stačiť aj bod.

Paríž privíta Basaksehir, ktorý už s určitosťou obsadí v tabuľke štvrtú pozíciu.