Neprišiel som do Paríža hrať Európsku ligu, odvrkol Neymar, keď rozhodol zápas

Dvomi gólmi zahviezdil v Manchestri.

3. dec 2020 o 10:30 TASR

MANCHESTER. Neymar prispel v stredu dvoma gólmi k dôležitému víťazstvu futbalistov Paríža St. Germain v Lige majstrov na ihrisku Manchestru United 3:1.

Parížania majú pred záverečnými súbojmi v H-skupine všetky tromfy v rukách, keď majú rovnako ako United a Lipsko deväť bodov a doma privítajú posledný tím tabuľky Basaksehir. Turkom bude navyše chýbať vykartovaný Martin Škrtel.

S nožom na krku ukázali mentalitu

"Neprišiel som do Paríža, aby som hral Európsku ligu," odvrkol Neymar v pozápasovom rozhovore pre televíziu Eleven Sports.

Jeho tímu v prípade prehry reálne hrozilo, že sa neprebojuje do osemfinále súťaže.

Brazílčan však otvoril skóre už v 6. minúte, keď poslal loptu do siete po odrazenom pokuse Kyliana Mbappeho a v nadstavení spečatil výhru po skvelej kombinačnej akcii, ktorú sám na vlastnej polovici odštartoval a zakončil ju po spätnej prihrávke Rafinhu strelou do odkrytej bránky.

Tréner Parížanov Thomas Tuchel po dynamickom a vyrovnanom súboji (strely celkovo 11:13, na bránku 5:6) vyzdvihol mentalitu tímu.

"Ukázali sme, že prehry neakceptujeme a v dôležitej chvíli vieme zabrať. Vyhrať na štadióne Old Trafford je jedna z najväčších výziev a my sme ju dokázali naplniť," tešil sa po zápase.

"Urobili sme obrovský krok k postupu, naozaj veľmi ťažký a potrebujeme spraviť ešte jeden. Musíme ďalej makať na maximum a hrať s rovnakým zanietením. Ešte nie je nič rozhodnuté," dodal Tuchel.

United potrebuje aspoň bod

Manchester mohol mať postup vo vrecku už v stredu, teraz bude potrebovať získať aspoň bod v záverečnom vystúpení na pôde RB Lipsko. Kouč Ole Gunnar Solskjaer však nemieni na ihrisku bundesligistu hrať na remízu.

"My chceme každý zápas vyhrať, o tom je futbal. S tým pôjdeme aj do rozhodujúceho súboja s Lipskom. Stále to máme v rukách," tvrdí tréner United.

"Aj dnes sme mali skvelé momenty, veľké šance a práve schopnosť ich využiť robí v takýchto súbojoch rozdiel medzi víťazom a porazeným."

Solskjaer ľutoval napríklad aj dve nepremenené "tutovky" Anthonyho Martiala a od britských médií si okamžite vyslúžil kritiku, že z ihriska nestiahol skôr Freda.

Brazílsky stredopoliar hral už od 23. minúty so žltou kartou po ataku hlavou na Leandra Paredesa, dlho to mal "nahnuté" a napokon inkasoval v 70. minúte aj druhú a musel ísť predčasne z trávnika.

Tesne predtým dal obranca Marquinhos na 2:1 pre PSG a oslabení domáci už nenašli silu aspoň na vyrovnanie.

"Fred nemal ísť proti nemu hlavou a mal šťastie, že nedostal červenú hneď. Rozmýšľal som nad jeho výmenou, ale hral potom naozaj disciplinovane, presne podľa pokynov a druhá žltá karta pre neho bola podľa mňa až príliš prísna," myslí si Solskjaer.

Šláger rozhodli detaily

Jeho náprotivok na lavičke PSG bol prezieravejší a Paredesa so žltým napomínaním vystriedal v 65. minúte.

"Detaily rozhodli tento zápas. Domáci svoje šance nepremenili, my tie naše áno," hodnotil autor druhého gólu hostí Marquinhos pre RMC Sport.

"Tréner nám dodal sebadôveru a nabádal nás, aby sme išli do rizika. Po vyrovnanom prvom polčase sme v druhom chceli hrať na víťazstvo a oplatilo sa," doplnil.

Obranca United Harry Maguire netajil sklamanie.

"Je to pre nás rozčarovanie. Chceli sme víťazstvom potvrdiť prvenstvo v skupine a myslím si, že za výkon sme si zaslúžili bodovať. Mali sme väčšie šance ako súper, no vyšli sme naprázdno. Stále však máme podľa mňa dobré šance na postup."