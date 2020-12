Aké sú Vlhovej tajomstvá? Cvičí ako batoľa a má špeciálnu aplikáciu

V čom jej pomohla letná príprava?

3. dec 2020 o 22:30 Juraj Berzedi

Je meradlom všetkého. Bolo to majstrovské dielo. V podaní Petry Vlhovej sme videli demonštráciu sily... Na slovenskú lyžiarku sa v úvode sezóny sypala jedna pochvala za druhou. Jej fyzická pripravenosť mnohých ohromila. "Zima sa jej vždy opýta, čo robila v lete," načrtol Vlhovej dlhoročný kondičný tréner ŠIMON KLIMČÍK.

Čím si vysvetľujete fyzickú dominanciu vašej zverenky v úvode lyžiarskej sezóny?

V letnej príprave sme všetko do bodky splnili, Petra nebola zranená ani chorá. Vlani sme museli niekoľkokrát meniť plány. To je najväčší rozdiel. Pre pandémiu koronavírusu sa vrátila domov v marci. Už počas karantény začala trénovať. Neskôr mala kontakt so snehom, keď lyžovala v Jasnej. Potom krátky oddych a začala sa letná príprava, v ktorej sme nemali žiadne obmedzenia.

Súvisiaci článok Magoni tŕpne. Vlhová má na motorke pulz ako v cieli slalomu Čítajte

Vedeli ste už po príprave, že v pretekoch môže naplno ukázať svoje majstrovstvo?

Petra sa už počas prípravy cítila na lyžiach komfortne. Keď športovec cíti, že je dobre fyzicky pripravený, vstupuje do sezóny s lepším mentálnym nastavením, ako keď vie, že polovicu prípravy netrénoval.

Keď nemá za sebou plnohodnotný silový tréning, potom aj na lyžiach postupne odchádza kvalita urobenia oblúka či jázd. To, že absolvovala výbornú prípravu, jej pridalo na sebavedomí, čo sa odrazilo aj v úvodných pretekoch sezóny.

Článok pokračuje pod video reklamou

Bývalý nemecký lyžiar Felix Neureuther po slalomoch v Levi povedal, že kľúčom je Vlhovej pokoj, ktorý vyžaruje v hornej časti tela. Ako veľmi ste na nej pracovali?

Nohy pri lyžovaní pracujú, ale trup musí ostať stabilný. Je dôležité mať silné brucho, celú oblasť od bedier, až po plecia, aby lyžovanie, čiže práca nôh, čo najmenej ovplyvňovala trup. Aby sa energia niekde nestrácala.

Veľa sme pracovali na stabilite trupu, boli to kvantá hodín v posilňovni. Sú to rôzne cvičenia nôh i rúk, pri ktorých musí ostať trup stabilný. Vrchná časť tela je niečo, na čom musíme pracovať. Je tam stále priestor na zlepšenie.

Aký výrazný?

Ešte stále nenaplnila potenciál, ktorý má. Nerád to odhadujem na percentá, ale ešte takých desať percent jej chýba k absolútnej spokojnosti. Možno sú to len detaily, ale práve tie sú rozdielovým faktorom v cieli, kde rozhodujú stotiny.

Vlhovej mládežnícky tréner Rastislav Mažgút si všimol, že počas jázd je menej zhrbená ako v predošlých sezónach. V čom je jej tajomstvo?