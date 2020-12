V NHL rastie frustrácia. Štart sa blíži, no viaceré otázky sú nezodpovedané

Stále je v hre zrušenie celého ročníka.

3. dec 2020 o 12:00 TASR

NEW YORK. Komisár hokejovej NHL Gary Bettman naďalej verí, že nová sezóna odštartuje 1. januára 2021.

Hoci od avizovaného termínu delí profiligu už iba necelý mesiac, stále nie sú doladené podstatné prvky ako formát súťaže, prerozdelenie divízií či začiatok a dĺžka prípravných kempov.

Navyše, pri neúčasti divákov sa očakávajú výrazné finančné straty spôsobené výpadkom z predaja vstupeniek. Tie sa vedenie NHL snažilo vyriešiť návrhom smerom k hráčom, aby ešte viac skresali svoje platy.

Hráčom chcú zobrať takmer polovicu

Liga sa ešte v júli dohodla s hráčskou asociáciou NHLPA na šesťročnej kolektívnej zmluve, v rámci ktorej hráči pristúpili na zníženie platov.

Dvadsať percent im zoberú na vykrytie straty príjmov v pandémiou poznačenej sezóne 2019/2020 a škrtlo sa im aj ďalších osem percent, ktoré im podľa dohody majitelia klubov vrátia počas nasledujúcich troch ročníkov.

Lenže takto formulované podmienky boli dohodnuté ešte v čase, keď sa počítalo s účasťou divákov na štadiónoch v ročníku 2020/2021 a tá je minimálne v úvode sezóny nereálna.

Vedenie NHL očakáva ďalší výpadok príjmov, preto hokejistom navrhlo, aby sa vzdali ďalších šestnástich percent z platu a požiadali ich aj o úpravu záložného ligového fondu escrow pre nasledujúce roky.

Je to otázka systému

Do escrow hráči odvádzajú časť zo svojho platu. Peniaze by dostali hráči späť, ak celá NHL vykáže za uplynulú sezónu dobrý hospodársky výsledok.

Hráčov tento návrh pobúril, Bettman následne musel vysvetľovať, že nejde o úpravu kolektívnej zmluvy.

"Je to nedorozumenie, médiá to vykreslili úplne inak. Bolo to podané nešťastne a nepresne. S hráčmi sme jednotní v tom, že neplánujeme znovu rokovať o kolektívnej zmluve," vyhlásil ligový komisár.

Podľa neho však treba nastaviť finančné podmienky nanovo.

"Je to otázka systému. Ak ten bude čeliť tlaku, tak to ovplyvní obe strany. Nech sú ligové tržby akékoľvek, hráči vždy dostanú svojich 50 percent, ako je to stanovené v kolektívnej zmluve.

Ak ich preplatíme a oni nám to v krátkodobom horizonte nevrátia späť, budú to musieť vrátiť v dlhšom časovom období," citovala Bettmana stanica TSN.

Štart súťaže nemá ohroziť zdravie

Najväčšie problémy však robí koronavírus. Vedenie súťaže stále čaká, ako sa vyvinie pandemická situácia a v závislosti od toho nastaví podmienky.

"Situácia sa neustále mení. Pri tvorbe plánov sa opierame prevažne o odporúčania lekárov, ktorí patria medzi najväčších odborníkov v krajine.

V súčasnosti však zažívame druhú vlnu, ktorá má potenciál byť ešte horšia ako prvá. Uvidíme, ako sa na situácii odrazia Deň vďakyvzdania, či blížiace sa Vianoce," povedal Bettman podľa nhl.com

"Nikam sa neponáhľame. Chceme si byť istí, že budeme napredovať bez toho, aby sme ohrozili zdravie a bezpečnosť," doplnil.

Jednou z tém je skrátenie predsezónnych kempov či návrat fanúšikov na tribúny. Otvorenie brán štadiónov však závisí od vývoja a dostupnosti vakcíny a podľa Bettmana sa tak pravdepodobne stane až v ročníku 2021/2022.

"Momentálne sa sústredíme predovšetkým na to, aby sme ustáli túto sezónu a mohli sa začať pripravovať na tú, ktorá príde po nej. Podľa našich informácií by sme sa totiž v tom čase už mohli vrátiť do normálu."

Nejasný formát ročníka

V štádiu riešenia je stále formát nadchádzajúceho ročníka. Hranice USA s Kanadou sú totiž naďalej zatvorené a prechod je možný len v akútnych prípadoch.

Problémy by pokračovali aj v prípade, že by kluby NHL dostali výnimku, stále totiž platí dvojtýždňová povinná karanténa po prechode hraníc.

"Štrnásťdňový výpadok si počas sezóny jednoducho nemôžete dovoliť. Preto je v hre aj alternatíva, že by kanadské tímy hrali proti sebe, čo by si vyžadovalo zmenu formátu.

Je to však stále len špička ľadovca a musíme myslieť na miliardu vecí," zdôraznil Bettman.

Podľa všetkého sa tak tímy preskupia do novovytvorených divízií, jedna z nich bude čisto kanadská, kluby z USA potom prerozdelia podľa geografického kľúča.

Kedy sa začne?

Hoci šéfovia NHL trvajú na tom, že sa súťaž rozbehne 1. januára, v zákulisí vládne presvedčenie, že sa začne najskôr v polovici januára.

Stihnúť by sa mohlo 48 až 60 zápasov základnej časti, podobne ako v rokoch 1995 a 2013 po niekoľkomesačných výlukách.

Vzhľadom na priebeh pandémie však nie je ani úplne vylúčené, že vedenie ligy ročník úplne zruší.

Podľa kolektívny zmluvy síce nemôže v tomto prípade vyhlásiť lockout, ale môže zrušiť sezónu na základe klauzuly o "zásahu vyššej moci".

"Obe strany sú z toho frustrované," uviedol analytik TSN Darren Dreger, myslel tým hráčov, majiteľov klubov i vedenie súťaže. Všetci potrebujú poznať detaily, ako bude vyzerať nový ročník.

"Špekuluje sa, že majitelia by za určitých okolností mohli zrušiť celú sezónu, čo by NHLPA mohla označiť za ilegálny lockout a napadnúť to na federálnom súde. No majitelia hovoria o zásahu vyššej moci, keďže za nich rozhodla pandémia.

V prípade zrušenia ročníka by nemuseli hráčom vyplácať mzdy. Lenže momentálne nikto nechce zrušiť sezónu 2020/2021," uzavrel Dreger.