Je vzorom pre milióny žien a dievčat. Pískala v Lige majstrov

Frappartová je prvá rozhodkyňa v histórii Ligy majstrov.

3. dec 2020 o 12:30 Titanilla Bődová

BRATISLAVA. Keď zadáte do internetového vyhľadávača výraz „futbalové rozhodkyne“, prvé odkazy budú smerovať na najkrajšie, najpríťažlivejšie, najsexi arbiterky.

Ak hľadaný výraz napíšete v mužskom rode, vyhodí vám to rôzne rozhodcovské listiny, rady o tom, ako sa stať rozhodcom alebo zaujímavosti, koľko rozhodca počas zápasu nabehá.

Ženy vo futbale sa stále stretávajú s množstvom predsudkov.

Priekopníčka vo svete mužov

Po stredajšom kole Ligy majstrov sa však už pri vyhľadávaní často objavuje aj meno Stéphanie Frappartovej. Práve ona sa stala prvou rozhodkyňou v zápase mužskej Ligy majstrov.

Tridsaťšesťročná Francúzka je priekopníčkou v mužskom svete futbalu. Pravidlá si začala študovať ešte ako hráčka, aby im lepšie rozumela. Rozhodovanie si vybrala, lebo v ňom videla lepšie profesionálne príležitosti.

Od devätnástich rokov jej kariéra smeruje neustále nahor. V ženskom futbale sa stala elitnou rozhodkyňou a postupne sa uplatnila aj medzi mužmi.

Bola prvou rozhodkyňou v štvrtej, tretej i druhej francúzskej lige a nakoniec aj v najvyššej Ligue 1.

V Iráne kvôli nej zrušili prenos

Zároveň je len druhou arbiterkou po Nemke Bibiane Steinhausovej, ktorá rozhodovala v niektorej z piatich najlepších líg Európy.

„Vnímam to ako ozajstné uznanie mojej práce a kompetentnosti. Zároveň to ukazuje všetkým dievčatám, čo všetko je možné, ak tvrdo pracujete a odovzdáte sa nejakému cieľu,“ povedala vtedy Frappartová.

Každá nominácia rozhodkyne na zápas mužov je krokom k zbúraniu stereotypov. Žena - rozhodkyňa stále nie je samozrejmosťou.

Keď Steinhausová pískala v Bundeslige zápas Bayern Mníchov – Augsburg, verejnoprávna televízia v Iráne na poslednú chvíľu zrušila prenos.

V krajine s prísnymi moslimskými pravidlami je zakázané ukázať ženy v úbore, ktorý odhalí priveľa nahej kože. Filmy sú preto cenzurované, no počas futbalového zápasu sa to nedalo vyriešiť.

Chválil ju aj Klopp

Európska futbalová únia (UEFA) zverila Frappartovej úlohu hlavnej rozhodkyne vo vlaňajšom finále európskeho Superpohára medzi Liverpoolom a Chelsea.

V Istanbule bol po predĺžení stav 2:2, mužstvo trénera Jürgena Kloppa napokon zvíťazilo v penaltovom rozstrele.

„Po zápase som povedal rozhodcovskému tímu, že keby sme my hrali tak, ako ony pískali, tak by sme vyhrali 6:0. To je môj absolútny názor. Odviedli brilantnú prácu,“ citovala nemeckého trénera oficiálna stránka Liverpoolu.

Stéphanie Frappartová (v strede) a jej rozhodcovské kolegyne a štvrtý rozhodca Cüneyt Cakir z Turecka pózujú s medailami po zápase Superpohára UEFA. (zdroj: TASR/AP)

Asistentkami Frappartovej v tom stretnutí boli Francúzka Manuela Nicolosiová a Írka Michelle O'Neillová. Pri predzápasovej rozcvičke zožali ovácie.

„Bolo to špeciálne. Dav nám tlieskal. Toto som ešte nikdy nezažila v takom veľkom zápase. Vyšli sme na trávnik a hovorím si, nuž, mužstvá tu ešte nie sú, takže asi tie ovácie patria nám,“ opísala zážitok z Istanbulu Frappartová.

Zahraničné médiá vyzdvihujú jej prirodzenú autoritu, triezvy úsudok a cit pre hru. Je fyzicky výborne pripravená a mentálne silná.

Vlani rozhodovala finále ženských majstrovstiev sveta, v tomto roku sa predstavila i v Lige národov či v Európskej lige.

Udelila tri žlté karty

V stredu večer prekonala Frappartová ďalšiu métu - pískala v stretnutí Ligy majstrov v Turíne medzi domácim Juventusom a Dynamom Kyjev.

Domáci zvíťazili 3:0 a Cristiano Ronaldo v zápase zaznamenal svoj 750. gól v kariére. Po ňom si trošku musel počkať, kým VAR zásah odobrí.

Bola to asi jediná vážnejšia situácia v stretnutí, s ktorou sa Frappartová musela popasovať, aj keď sa hráči Dynama dožadovali jedenástky, keď obranca Leonardo Bonucci rukami chytil Benjamina Verbiča v pokutovom území.

Frappartová v zápase udelila tri žlté kary. Domácemu Bentancurovi už v 10. minúte, z hosťujúceho tímu napomenula Zabarného a Šarapenka.

Podľa štatistík sa Juventus dopustil ôsmich faulov, kým hráči Dynama hrali nedovoleným spôsobom celkovo dvanásťkrát.

Pripravená na akýkoľvek zápas

Je príznačné, že Frappartová nerozoberá rodové stereotypy a prípadné predsudky fanúšikov či hráčov voči rozhodkyni. V rozhovoroch stále tvrdí, že robí len svoju prácu.

„Veľa vďačím rozhodcovským seminárom UEFA a FIFA vo Francúzsku. Vďaka nim som sa zlepšovala technicky, takticky i fyzicky a teraz som lepšie pripravená na akýkoľvek zápas,“ prezradila.

„Je vzorom pre milióny žien a dievčat v celej Európe,“ myslí si Alexander Čeferin, prezident UEFA. „Ukazuje im, že keď si niekto chce splniť sny, nemal by naraziť na bariéry,“ dodal.