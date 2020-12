Brankár Prešova sa po Covide-19 dostáva do formy. Švédov držal polčas na uzde

Čupryna mal ťažký priebeh choroby.

3. dec 2020 o 15:09 Ján Leško

PREŠOV. Igor Čupryna háji farby pätnásťnásobného slovenského hádzanárskeho šampióna piatu sezónu.

S Tatranom Prešov má na konte štyri majstrovské tituly a štarty v Lige majstrov či nadnárodnej SEHA Gazprom lige.

Na práve prebiehajúci súťažný ročník, ktorý je poznačený koronakrízou, nebude mať ale najpríjemnejšie spomienky.

Rodák z ukrajinskej Odesy, od marca minulého roka už držiteľ slovenského pasu, bol dvakrát v povinnej domácej izolácii.

Najmä v druhom prípade to mal po pozitívnom teste na Covid-19 ťažké.

Zo dňa na deň formu ťažko vrátiť

„Mal som ozaj ťažký priebeh tejto zákernej choroby. Trpel som vysokými horúčkami, bolesťami kĺbov, celkovou slabosťou i čiastočnou stratou chuti. Hoci som doma nemohol v podstate nič robiť, schudol som šesť kilogramov,“ prezradil Čupryna po tom, ako znovu naskočil do tréningového procesu i do zápasového diania.

Na margo úbytku hmotnosti brankár prešovského Tatrana tvrdil, že nehodlá nabrať opätovne kilá navyše a skúsi, čo to s ním spraví v športovom dianí.

Čupryna sa po zvládnutí choroby rozchytával sprvu v zápasoch slovenskej extraligy.

Neskôr už chytal aj v zápasoch Európskej ligy. Sám priznal, že výkony proti francúzskemu Nimes v TATRAN hadball arene, či v Berlíne proti bunesligovému Fuchse neboli ešte bohviečo.

Avšak naostatok v treťom vystúpení Prešova v základnej B-skupine EL vo Švédsku proti IFK Kristianstad, najmä v prvom polčase bol Čupryna oporou slovenského šampióna.

„Každý začiatok po dlhšej pauze býva zväčša ťažký. Prinavrátiť formu zo dňa na deň jednoducho nejde. Cítim sa lepšie, mám zjavne viac energie, no stále to nie je ešte ono. Chce to čas, potrebujem posilniť najmä svalovú hmotu.“

Prvý polčas ako za starých čias

Na margo nedobrovoľného zhodenia šiestich kíl počas karantény Igor Čupryna priznal. „Netajím, pribral som jeden kilogram a na súčasnej hmotnosti by som rád zotrval. Avšak, že som o čosi ľahší, na výkonnosti nejako zvlášť nebadám.“

Na palubovke švédskeho majstra predviedol Čupryna viacero excelentných zákrokov, do prestávky mal 35-percentnú úspešnosť.

Žiaľ, po prestávke Tatran Prešov vyprodukoval znovu sériu aj naivných technických chýb a o sľubne sa vyvíjajúce vyrovnané skóre za pár minút prišiel a nakoniec Kristianstadu podľahol 25:32.

„Dovtedy sme hrali vyrovnanú partiu. Za pár minút sme ale nahrali súperovi do kontier a ten získal rozhodujúci náskok. Čo sa týka môjho výkonu, pravdou je, že som sa chytil na prvých úspešných zásahoch. Avšak už do zápasu som vstupoval s veľkou motiváciou odčiniť slabší výkon z Berlína. Žiaľ, to sa podarilo podľa predstáv len do prestávky," uviedol prešovský brankár.

Najbližším súperom Tatrana v EL bude v utorok 8. decembra opäť osemnásobný švédsky majster.

„Podľa mňa prvý polčas v Kristianstade naznačil, že máme reálnu šancu IFK oplatiť prehru. Škoda, že stále hráme bez brazílskych spojok Pachca a Linharesa, aj nedoliečených Kroka a Grzentiča. Dovolím si tvrdiť, že v kompletnom zložení by Švédi mali u nás namále.“

Reprezentoval Ukrajinu, mohol by i Slovensko

Igor Čupryna v Prešove zvládal v súvislosti s koronavírusom dve povinné karantény.

V januári mu vyprší ďalšia, tentoraz športová.

„Od osemnástich rokov som reprezentoval svoju rodnú krajinu. Po získaní slovenského občianstva mám teraz šancu reprezentovať aj Slovensko. Po skončení hádzanárskej 'karantény' v januári budúceho roku mi už žiadne nariadenia nebudú brániť, aby som mohol obliecť slovenský reprezentačný dres. Samozrejme, ak bude záujem.“