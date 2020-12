Malá párty nikomu neuškodí? Krasokorčuliari ochoreli v Rusku na Covid

Ruská krasokorčuliarska federácia žiadny problém nevidí.

4. dec 2020 o 17:45 Titanilla Bődová

MOSKVA, BRATISLAVA. A little party never killed nobody – pomysleli si asi organizátori nedávnych krasokorčuliarských pretekov Rostelecom Cup v Moskve.

Súťaž bola súčasťou okliešteného seriálu Grand Prix v krasokorčuľovaní. Kým v ostatných krajinách prebehli súťaže za prísnych protiepidemiologických podmienok, Rusi usporiadali po pretekoch aj oficiálny banket.

Majster Európy má zápal pľúc

Neprešli dva týždne a pretekári sa jeden za druhým odhlasujú z ďalších pretekov domáceho Ruského pohára.

Prekvapujúca víťazka Rostelecom Cupu Jelizaveta Tuktamyševová má potvrdený Covid-19, rovnako aj úradujúci majster Európy Dmitrij Alijev, ktorý bol v Moskve piaty.

Prvé informácie o Alijevovi koronavírus nespomínali, ale bolo prinajmenšom podozrivé, že 21-ročný korčuliar má zápal pľúc.

Víťazi v kategórii tanečníkov Viktorija Sinicinová s Nikitom Kacalapovom sa tiež odhlásili z piateho kola Ruského pohára, vraj sú „chorí a majú horúčky“.

Koronavírusové ochorenie potvrdila aj úradujúca majsterka Európy Aľona Kostorná.

Tuhý boj o miestenky