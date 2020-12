Poprad otočil derby proti Košiciam, Slovan prišiel o víťaznú sériu

Hlasy po zápase

Jan Šťastný, tréner Košíc: "V zápase sa to ťahalo na obe strany. Mali sme výborný vstup do tretej tretiny, viedli sme o dva góly a myslím si, že by sme si to mali postrážiť a zohrať to tak, aby sme za takého stavu brali tri body. Žiaľ, bola tam určitá neskúsenosť v situáciách, keď sme mali vyhodiť puk a pokojne vystriedať.

Mrzia ma lacné inkasované góly. Z dvojzápasu s favoritom máme štyri body, s čím sme spokojní. Možno je aj trochu dobre, že sme teraz dostali cez prsty. Teraz sa však už pozeráme na zápas v Miškovci, ktorý hrá doma veľmi dobre."

Peter Mikula, tréner Popradu: "Poviem narovinu, že sme dnes chceli vyhrať. V prvej tretine sme však zápasili sami so sebou. Naša hra v prvej tretine utorňajšieho zápasu na nás zanechala stopy a ťažšie sme sa s tým vyrovnávali. Ani v dnešnom zápase sme sa nevyvarovali hrubých chýb, najmä v druhej tretine sme dostali hlúpe góly.

Všetka česť mužstvu za to, že sme dokázalo vyrovnať a napokon dať aj víťazný gól. Zapracovať musíme na psychickej pohode. Po "sprche," ktorú sme nedávno utrpeli, sme sa dostali dole, preto verím, že nám toto víťazstvo pomôže k tomu, aby sme boli úspešní aj v ďalších zápasoch."