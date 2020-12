Za dva týždne vrátili tímu herné sebavedomie, ocenili to aj fanúšikovia

Dukla sa opäť vrátila na víťaznú vlnu.

5. dec 2020 o 10:27 Miroslav Kováčik

TRENČÍN. Hokejisti so skúsenosťami zo zámorskej NHL nie sú v slovenskej najvyššej súťaži úplne bežným javom.

Keď ich však vedenie klubu angažuje očakáva, že vďaka svojim hráčskym kvalitám prevezmú rolu lídrov a dodajú mužstvu pozitívny impulz.

Presne to sa stalo v Dukle Trenčín.

Nick a Drew Shoreovci pobudli na Slovensku síce len pár dní, no v piatich zápasoch nazbierali dokopy 20 bodov. Svojou hrou vyčnievali nad ostatnými hráčmi a najmä vďaka nim sa Trenčínu vrátilo herné sebavedomie.

"Bavili sa hokejom a bola radosť stáť na striedačke a vidieť ako ostatní hráči popri nich pomaličky rástli. Bol to veľký zážitok a myslím si, že každý, kto videl zápasy v televízii, musel uznať, že sú extratrieda," reagoval na výkony amerických bratov pre SME športový manažér klubu Branko Radivojevič.

Boli prínosom pre celú súťaž

Pôvodne mali v Trenčíne pobudnúť do konca roka, ale ich hosťovanie sa skončilo skôr. Drewa Shora čaká predsezónny kemp NHL v drese Caroliny, Nick v predošlom ročníku hrával za Winnipeg.

V extralige už nenastúpia. Odcestovali vo štvrtok 3. decembra.

Pred príchodom Shoreovcov figurovala Dukla na predposlednom mieste tabuľky, keď vyhrala len dva z deviatich zápasov.

S nimi na súpiske sa predstavila päťkrát, z toho štyrikrát vyhrala a vydolovala jedenásť bodov.

Cenné bolo najmä víťazstvo 6:3 na ľade Nitry. Dvadsaťdeväťročný Drew strelil dva góly a na jeden prihral, o rok mladší Nick dosiahol bilanciu 1+3.

Radivojevič v ich prípade vyzdvihol spracovanie a kontrolu puku, výber miesta, presnosť prihrávok, nasadenie či schopnosť presadiť sa v súboji jedného proti jednému.

"Keď hrali s pukom, ani sa veľmi nenarobili a niečo vytvorili. Padalo im to a ich forma rástla. Bohvie, ako by to bolo, keby mohli zostať dlhší čas. Myslím si, že boli veľkým prínosom nielen pre Duklu, ale pre celú ligu," povedal.

Na ľade zostávali aj po tréningu

Nebolo to však všetko len o produktivite.

Bronzový medailista z majstrovstiev sveta 2003 Radivojevič priznal, že Američania išli spoluhráčom príkladom aj svojim správaním.

"Po tréningoch zostávali dlho na ľade a nacvičovali streľbu. Sú to veľkí profesionáli či už na ľade alebo mimo neho. Aj toto som chcel, aby ostatní hráči videli, ako takýto hráči pracujú," uviedol.

"Hráči videli, že sa to dá. Mnoho veci sa od nich mohli naučiť a dúfam, že budeme pokračovať v dobrých výsledkoch," doplnil Radivojevič.

Branko Radivojevič v pozícii asistenta trénera. (zdroj: HKDUKLA.SK/V.K.)

Fanúšikovia na nich nezabudli

Piatkový zápas proti Slovanu už Trenčania odohrali bez amerických bratov, ale nadviazali na zlepšujúce sa výkony a zvíťazili pomerne jednoznačne 4:1.

Pre opatrenia v súvislosti s pandémiou koronavírusu sa zápas uskutočnil pred prázdnymi tribúnami, a tak domáci fanúšikovia aspoň transparentom umiestneným nad striedačkami vyjadrili vďačnosť odchádzajúcim útočníkom.

Napísali: "Dvadsať bodov v piatich zápasoch? Ďakujeme bratom Shoreovcom!"

"Len to dokazuje to, že aj za ten krátky čas si ich množstvo ľudí obľúbilo. Všetci sa tešili na ďalší zápas. Myslím si, že potešili každého trenčianskeho fanúšika a určite sa niekedy zapíšu do histórie nášho hokeja," povedal Radivojevič.

Fanúšikovia Dukly Trenčín poďakovali bratom Shoreovcom. (zdroj: Miroslav Kováčik)

Cenný triumf nad Slovanom bol príjemným prekvapením.

Išlo vôbec o prvé domáce víťazstvo Dukly Trenčín nad niekdajším účastníkom KHL od 29. januára 2012. Vtedy sa tešila z víťazstva 3:2 po predĺžení, pričom na víťazný gól nahrával súčasný hlavný tréner mužstva Ján Pardavý.

"Je to odveká rivalita, niečo tieto kluby už proti sebe odohrali. Samozrejme, sme radi, že sme vyhrali. Ešte krátko si to užijeme, ale od zajtra sa musíme pripravovať na ďalší zápas proti Banskej Bystrici," dodal Radivojevič.