Vlhová? Tréner našiel kľúč od štrnástej komnaty, tvrdí Malovič

Čo je za úspechom Vlhovej?

10. dec 2020 o 18:51 Pavol Spál

Rozhovor pre SME „Petra Vlhová má niečo navyše. Ak by som mal použiť metaforu, tak je skôr pružný typ, ktorý prekĺzne aj cez očko reťaze. Ak by sa dala na lezenie, je ako Spider-Woman. Myslím, že by bola aj dobrá tenistka,“ tvrdí PAVEL MALOVIČ, prednosta Ústavu telovýchovného lekárstva Slovenskej zdravotníckej univerzity. Známy športový lekár v rozhovore vysvetľuje, čo je z medicínskeho pohľadu za úspechmi lyžiarky Petry Vlhovej.

O Petrovi Saganovi tvrdíte, že ste sa s takým úkazom v praxi ešte nestretli. Ako vnímate Petru Vlhovú?

Ak sa pozrieme na genetické predispozície, nemáme o čom špekulovať. V jej rodokmene nie je žiaden fenomenálny športovec. Vidím tam skôr ochotu podriadiť všetko možné, aby bola dobrou pretekárkou.

Na Slovensku sa málokedy stane, aby sa rodičia tak absolútne oddali svojmu nadanému dieťaťu. Dôležitým faktorom teda je, že má obrovskú podporu v rodine. A, samozrejme, aj druh prípravy, ktorý realizuje.

Pôsobí dojmom, že rada vtipkuje, že je za každú zábavu. Víťaznú náladu v sebe podporuje humorom, čo jej psychicky pomáha. Vlhová je fakt originál, aký sme tu v lyžiarskom športe ešte nemali. A musí mať okolo seba výborný realizačný tím. Vyzerá, že má v sebe všetko dobre spočítané.

Článok pokračuje pod video reklamou

V súvislosti s výnimočnými športovcami sa hovorí, že majú niečo ako šiesty zmysel. Platí to u Vlhovej?

Má niečo navyše. Ak to poviem nadnesene, tak nejaký špeciálny psychologický čip. Je v nej čosi kódované, ale to nemusí vychádzať priamo z toho, že je to lyžiarka. Možno by bola dobrá aj v inom športe. Je to víťazný typ. Aj keď prehrá, berie to ľudsky. Nezrúti sa jej z toho svet.

Súvisiaci článok Aké tajomstvá má Vlhová? Cvičí ako batoľa a má špeciálnu aplikáciu Čítajte

Pôsobí, že je silná aj mentálne. Vnímate to tak aj vy?

Zrejme to vychádza z rodiny a výchovy. Javí sa, že nebola despotická, ale ani frivolná. Nepoznám jej rodinný príbeh, ale viem, že z jej okolia vyžaruje skromnosť, empatia a pokora.

Petra sa nejaví ani ako hysterická lyžiarka. Je to jednoduché dievča, ale lyžiarske IQ má vysoké. Dobre vie čítať trať i kvalitu snehu. Dobre číta svoje možnosti a chce sa neustále zlepšovať. Ale tak prirodzene. Nemáte pocit, že robí niečo nasilu.

Plynie ako voda v rieke. Je čistá a bez vírov. Má niečo navyše, čo v nej dokázal tréner s realizačným tímom otvoriť. Nechcem povedať, že je to trinásta komnata. Možno skôr štrnásta. Dokázali nájsť kľúč.

Čo sa dá vyčítať z fyziognómie jej tela?