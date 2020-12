Vyskúšal si kilt i šnorchlovanie. Slovensko ho očarilo hradmi

Kanadský útočník sníva o Južnej Amerike.

5. dec 2020 o 13:23 Patrik Fotta

Slovensko je krajinou hradov a zámkov. Na jeho území sa ich nachádza viac ako sto. Hokejový útočník JAMES LIVINGSTON, ktorý v aktuálnej sezóne oblieka dres Popradu, si Slovensko aj s manželkou hneď zamilovali. Zaujíma sa o históriu a navštevuje pamiatky.

„Cestou na zápas do Košíc som videl z autobusu veľmi pekný hrad. Určite sa tam pôjdeme pozrieť,“ povedal Livingston, narážajúc na Spišský hrad. Posledných šesť rokov hráva na európskych klziskách. Uplynulé dve sezóny strávil v Škótsku, kde si okrem iného vyskúšal, aké je to nosiť kilt.

V Európe ste hrali v Nemecku, Rakúsku, aj vo Veľkej Británii. Kde sa vám páčilo najviac?

Je ťažké vybrať jednu krajinu. Každá z nich mala svoje pozitíva i negatíva. Užíval som si čas strávený vo všetkých krajinách, kde som mohol pôsobiť. Z každej krajiny mám pekné zážitky.

Anglicko a Nemecko sú po športovej stránke známe predovšetkým vďaka skvelému futbalu. Boli ste si pozrieť nejaký zápas?

Bol som na Bundeslige a v Anglicku sa mi podarilo zhliadnuť zápas Evertonu. Videl som pár veľmi dobrých zápasov. Na štadiónoch bola úžasná atmosféra. Je veľká škoda, že teraz nemôžu byť fanúšikovia na tribúnach. Počul som, že v slovenskej extralige sú skvelí fanúšikovia. O to viac ma mrzí, že som ich zatiaľ nemohol zažiť.

Narodili ste sa v Halifaxe, ktoré je hlavným mestom provincie Nové Škótsko. Stretli ste sa s tradíciami ako sú hra na gajdy či nosenie kiltu?

V Halifaxe tieto tradície veľmi neudržiavame. Niečo od našich predkov pochádzajúcich zo Škótska sa ale vidieť dá. Ja som v Halifaxe býval len do svojich desiatich rokov, potom sme sa presťahovali do Toronta, kde som strávil väčšinu života. Keď som však hral hokej v Škótsku vyskúšal som si, aké je to nosiť kilt. Bola to zaujímavá skúsenosť.

Čo vás ešte v Škótsku upútalo?

Je tam úžasná história a množstvo krásnych hradov. Podarilo sa nám s manželkou veľa z nich vidieť a navštíviť. Je tam úchvatná scenéria. Mám obrovské šťastie, že môžem hrať hokej a zároveň spoznávať krásne miesta po Európe.

Leto pred sezónou ste strávili v Taliansku. Ako ste si to užili?

Boli sme v bydlisku mojej manželky v Toskánsku. Mal som možnosť vyskúšať si šnorchlovanie, keďže je tam nádherné more. Veľmi sa mi ti páčilo. Navyše Taliansko je známe skvelou kuchyňou, takže som ochutnal viaceré výborné jedlá. Celý čas ma to ale ťahalo späť na ľad. Bol som rád, že sa mi ozvali z Popradu a dohodli sme na spolupráci.

Máte vysnívané miesta, ktoré by ste chceli navštíviť?

Nikdy som nebol v Južnej Amerike a veľmi ma to tam láka. Určite sa tam raz pôjdem pozrieť. Som šťastný, že som mal možnosť prebádať aspoň časť Európy. Som pozitívne naladený človek. Z každej krajiny a príležitosti sa snažím vziať si len to dobré.

Aké sú vaše ďalšie koníčky mimo cestovania?

Máme psa, takže veľa času trávime na prechádzkach s ním. Rád hrám videohry a celkom obstojne hrám na gitaru a piáno. Venujem sa tomu už dlhší čas. Nie je to však na takej úrovni, aby som spravil koncert (smiech).