Trnava strelila Seredi šesť gólov, ostatné zápasy nemali víťaza

Hlasy po zápase

Jan Kameník, tréner Pohronia: "Do zápasu sme dobre vstúpili, vychádzal nám náš taktický plán. Mali sme hernú prevahu, dostávali sme sa do šancí. Súper však mal prevahu hlavne v strede poľa, no celkovo lepšie vyznel prvý polčas v náš prospech. V druhom sa už hra vyrovnala. Bolo to nahor - nadol. Ofenzíva striedala defenzívu a naopak.

Za stavu 2:2 sa oba tímy snažili strhnúť všetky body na svoju stranu. My sme tam prežili jednu vyloženú šancu súpera, na druhej strane sme tam mali skrumáž, z ktorej sme mohli skórovať. Škoda, že sme za stavu 2:1 darovali hosťom gól. Potom je to už proti kvalitnému tímu, akým je Ružomberok zložité."

Marek Sapara, zastupujúci tréner Ružomberka: "Chystali sme sa na veľmi náročný a ťažký zápas, čo sa aj potvrdilo. Súper nás dobre napádal, predviedol agresívny výstup, má silné individuality. My sme v prvom polčase často prehrávali súboje, nemali sme odrazené lopty. Boli sme trošku pomalší. V druhom sa to zlepšilo.

Vyrovnali sme sa domácim a pri lepšej potencii útočiacich hráčov a premenení asi troch vyložených šancí sme mohli duel zvládnuť ešte lepšie. Vďační sme aj za bod s náročným súperom na náročnom teréne. Náš hlavný kouč Ján Haspra nám chýbal už počas tréningov i v zápase nám chýbala jeho osobnosť, skúsenosti. Bola to pre náš asistentov náročná úloha."