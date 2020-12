Padol mu kameň zo srdca. Mbappé strelil v drese PSG jubilejný gól

Stačilo mu na to 137 zápasov.

6. dec 2020 o 9:39 TASR

PARÍŽ. Francúzsky futbalista Kylian Mbappé zaznamenal pri sobotňajšom víťazstve Paríža St. Germain na pôde Montpellieru 3:1 jubilejný 100. gól v drese úradujúceho majstra Ligue 1.

Na dosiahnutie tejto méty mu stačilo len 137 duelov.

Tréner Thomas Tuchel nechal pred budúcotýždňovým záverečným duelom v H-skupine Ligy majstrov proti Istanbulu Basaksehir oddychovať viacero opôr vrátane Neymara či Marca Verrattiho.

Aj 21-ročný Mbappé začal len na lavičke náhradníkov a na ihrisko sa dostal až v 78. minúte za stavu 2:1 pre PSG. Len minútu pred jeho príchodom na trávnik vrátil vedenie na stranu favorita Moise Kean.

Práve Talian prenechal miesto Mbappému, ktorý v nadstavenom čase usmernil ideálnu prihrávku Layvina Kurzawu a spečatil rezultát.

"Čakal som na to tri zápasy, spadol mi kameň zo srdca. Keď som podpísal zmluvu s PSG, nenapadlo by mi, že dám čo i len tri góly," povedal Mbappé.

"Trojciferné číslo bolo hudbou ďalekej budúcnosti a myslel som predovšetkým na to, ako sa stať lepším hráčom. Som tu už tri a pol roka. Mal som dobré i zlé momenty, no klub ma vždy podržal a som mu za to vďačný," dodal.

Talentovaný Francúz je aktuálne štvrtý najlepší strelec v historických tabuľkách PSG. Pred ním sú len Portugalčan Pauleta (109), Švéd Zlatan Ibrahimovič (156) a Uruguajčan Edinson Cavani (200).

Mbappé prišiel do Paríža v auguste 2017 na hosťovanie z AS Monako, ktoré sa po roku zmenilo na trvalý prestup. Kontrakt mu vyprší v júni 2022.

Paríž St. Germain je na čele tabuľky so štvorbodovým náskokom pred Marseille, ktoré odohralo o dva zápasy menej.