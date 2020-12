Weiss ml. podstúpil operáciu, vynechá zvyšok jesennej časti

Podobný zákrok absolvoval už v marci.

6. dec 2020 o 11:25 SITA

BRATISLAVA. V novembri sa mal futbalista Vladimír Weiss ml. vrátiť do slovenskej reprezentácie.

V nominácii nového trénera Štefana Tarkoviča aj na zraze reprezentácie sa síce objavil, ale na trávnik v boji o majstrovstvá Európy proti Severnému Írsku ho nepustilo svalové zranenie.

Napokon to vyústilo až do operácie športového pruhu, ktorú účastník MS 2010 aj ME 2016 absolvoval počas tohto týždňa. Krídelník Slovana Bratislava hlási, že je pripravený vrátiť sa v plnej sile na štart zimnej prípravy.



"Rovnakú operáciu som podstúpil aj v marci. Väčšinou sa stáva, že ak je športový pruh len na jednej strane, tak sa po operácii vytvorí aj na druhej, čo bol aj môj prípad. Hlavný problém sme odstránili, no vznikol jeden menší.

Pár mesiacov po operácii ma začala pobolievať druhá strana tela. Snažil som sa to vydržať. Vedel som, že v zime to budem musieť riešiť a zoperovať. Chcel som však pomôcť chalanom na ihrisku a nechať si operáciu na zimnú prestávku," cituje Vladimíra Weissa ho oficiálny web ŠK Slovan Bratislava.

Cíti sa dobre

Weiss vynechá zostávajúce dva jesenné duely Fortuna ligy, no bude pripravený naskočiť do zimnej prípravy.

"Mám tri dni po operácii a cítim sa dobre. Samozrejme, chvíľu potrvá, kým budem úplne fit. Možno aj svalové zranenie vyplynulo z toho, že som pociťoval obmedzenie na jednej strane tela a pri pohybe som si niečo kompenzoval.

Po porade s lekárskym tímom na Slovane sme sa rozhodli, že najlepšie bude podstúpiť operáciu čo najskôr, aby som od januára mohol naskočiť do zimnej prípravy," vysvetlil 31-ročný futbalista.

Chce zabojovať o reprezentáciu

Na ďalšie štarty v klube či prípadne národnom tíme si počká až do jari.

"Bolo to veľmi ťažké. Začínalo sa mi dariť, prišla pozvánka do reprezentácie, no potom sa dostavilo svalové zranenie. O športovom pruhu som vedel, ale ten by počkal do zimy. Takto si už v jeseni nezahrám.

Veľmi ma to mrzelo, že som nemohol pomôcť reprezentácii ani Slovanu. Dôležité, je, že sme problém vyriešili, aby som mohol naskočiť do prípravy. Chcem byť prospešný pre klub a rád by som opäť zabojoval aj o reprezentáciu," dodal Weiss.