Mick Schumacher oslavuje titul. Je to čosi úžasné, hovorí

Brita Calluma Ilotta zdolal o 14 bodov.

6. dec 2020 o 16:09 SME.sk, SITA

SAKHIR. Nemec Mick Schumacher oslávil čerstvý prestup do elitnej majstrovskej série formuly 1 ziskom titulu v šampionáte F2.

V posledných pretekoch sezóny v Bahrajne síce obsadil až 18. miesto, ale zajazdil najrýchlejšie kolo a v celkovom sumáre nazbieral o 14 bodov viac ako druhý Brit Callum Ilott na monoposte tímu UNI-Virtuosi Racing.

Po prejazde cieľom premohli 21-ročného Schumachera emócie. Vystúpil z monopostu, na pár sekúnd pokľakol s rukou nad hlavou.

"Nemám slov. Je to čosi úžasné. Cítim sa ohromený. Možno to potrvá niekoľko dní, kým sa ponorím späť do tradičného kolobehu života," uviedol.

Z víťazstva sa tešil len dvakrát

Neskôr objal členov svojho tímu a tiež Sabine Kehmovú, agentku a blízku rodinnú priateľku Schumacherovcov.

Mick nezačal sezónu vôbec dobre. Na rakúskom Red Bull Ringu nazbieral v štyroch pretekoch len desať bodov a ani raz nestál na stupňoch víťazov.

Postupne však stabilizoval svoje výkony, desaťkrát sa prepracoval na pódium a pripísal si na konto aj dve víťazstvá (v Monze a v Soči, pozn. red.). Paradoxne, ani raz nestál na štarte na tzv. pole position.

Spolu s Robertom Shwartzmanom sa podieľal aj na konštruktérskom titule talianskeho tímu Prema Racing, ktorý za sebou nechal tri britské stajne.

Pokračovanie rodinnej tradície

V nasledujúcej sezóne už bude Mick Schumacher jazdiť v šampionáte formuly 1, keďže podpísal viacročný kontrakt s americkým tímom Haas.

"Vždy som veril, že sa tento sen stane skutočnosťou. Jazdiť v budúcom roku za tím Haas je neuveriteľný pocit a nemôžem byť šťastnejší. Ďakujem všetkým, ktorí ma celý čas podporovali," napísal v stredu na sociálnych sieťach.

Syn legendárneho Michaela Schumachera, ktorý získal sedem titulov v F1, tak preberie rodinnú štafetu po približne ôsmich rokoch.

Jeho otec ukončil kariéru v roku 2012. O rok neskôr utrpel na lyžovačke nehodu s fatálnymi zdravotnými dôsledkami a odvtedy sa neukazuje na verejnosti.