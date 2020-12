Slovenské ľudovky v MOL Aréne. Zlaté Moravce majú skalp ďalšieho favorita

Hrnčár jeden gól dal, na dva prihral.

6. dec 2020

DUNAJSKÁ STREDA. V tom prostredí to bolo nezvyčajné - v útrobách MOL Arény v nedeľu večer hlasno zneli tóny slovenských ľudových piesní.

Prichádzali zo šatne hostí. Zlatomoravčania oslavovali senzačné víťazstvo 3:1 v Dunajskej Strede. Súpera zo Žitného ostrova zdolali po 1681 dňoch a desiatich vzájomných zápasoch.

Rýchly, nepríjemný, nebezpečný

„Pretrhli sme dlhú šnúru. Vieme, že Dunajská Streda má obrovskú kvalitu. Vieme aj to, akým spôsobom hrá. Hľadali sme cestu, ktorá by proti nej mohla fungovať,“ uviedol po stretnutí Ľubomír Benkovský, tréner Zlatých Moraviec.

Mohol byť spokojný - účinnú cestu našiel. Hostia vyhrávali už v 17. minúte 2:0. Oba ich góly sa zrodili po strate lopty Dunajskostredčanov na vlastnej polovici. Najprv sa dopustil chyby Zsolt Kalmár, potom András Schäfer a rýchli hráči hostí to nemilosrdne využili.

Pred prvým gólom ešte Dominik Kružliak blokoval strelu Alexandrosa Kyziridisa, ale Dávid Hrnčár už mieril do siete. Pred druhým zásahom trafil Hrnčár žrď, ale Kyziridis z druhej vlny akciu dokončil.

„Na to ma tam tréner posiela, aby som behal, bol rýchly, nepríjemný, nebezpečný, dával góly a pomohol mužstvu nejakými prihrávkami,“ prezradil Hrnčár.

Kalmár si zakrýval oči

DAC rýchlo znížil gólom Kalmára z jedenástky. Pre maďarského reprezentanta to bol desiaty gól v sezóne, čím sa v rebríčku strelcov dotiahol na lídra Filipa Balaja zo Zlatých Moraviec.

V MOL Aréne Balaj nemohol nastúpiť pre žlté karty, ale na hrote útoku ho zastúpil Tomáš Ďubek. Práve on definitívne rozhodol o zápase, keď v druhom polčase zvýšil po prízemnom centri Hrnčára na 3:1.

„Mal špecifické úlohy, ktoré splnil veľmi dobre,“ chválil ho aj tréner Benkovský.

Dunajskostredčania vytvorili veľký tlak na súpera len na konci prvého polčasu – vtedy mali viacero šancí na vyrovnanie.

„Mali sme dať góly. Ak by sme do druhého polčasu išli za stavu 2:2 alebo dokonca 3:2, tak by to bolo iné,“ konštatoval kapitán mužstva Kalmár.

Po prestávke však DAC svoj výkon nevedel vystupňovať. Po treťom góle hostí si zúfalý Kalmár zakrýval oči. Onedlho ho tréner Bernd Storck aj vystriedal.

„Tréner zmenil systém, to je pochopiteľné, neurazil som sa,“ poznamenal na margo striedania líder Dunajskostredčanov.

Výsledková kríza áno, herná nie

DAC prehral druhý zápas v rade. Zaváhanie vonku so Sereďou sa ešte dalo pripísať zamrznutému terénu a deštruktívnemu spôsobu hry domácich.

„Na našom dobrom trávniku v MOL Aréne to bude iné,“ sľuboval vtedy Storck. Vynikajúci terén na dunajskostredskom štadióne ale pomohol aj odvážnej hre hostí založenej na vysokom napádaní. DAC na druhej strane akoby nenachádzal iskru, ktorá ho zdobila na začiatku sezóny.

„Výsledková kríza áno, herná nie,“ tvrdí tréner Storck. K zápasu so Sereďou sa už nechcel vracať. Terén na štadióne v Zlatých Moravciach, kde má Sereď svoj prechodný domov, podľa neho nebol regulárny.

„Dnes sme mali šance, chceli sme hrať futbal. Lenže sme spravili ľahké chyby pri zakladaní útokov na vlastnej polovici,“ zhodnotil nemecký kouč.

Všetko klaplo

Zlaté Moravce v tejto sezóne vyhrali prvý raz na ihrisku súpera. Doma však predtým zdolali Slovan Bratislava aj Žilinu. Do zbierky teraz pridali skalp ďalšieho favorita.

„Veľké víťazstvo, pozitívny deň. Všetko klaplo,“ žiaril šťastím kapitán Ďubek.

Svoju netradičnú úlohu na hrote útoku okomentoval skromne: „Vieme, že to bola len alternatíva. Snažil som sa mužstvu čo najviac pomôcť napádaním či podržaním lopty. Dal som gól, ale to je druhoradé.“

Benkovský tvrdí, že jeho hráči špeciálnu motiváciu voči silným súperom nepociťujú. „Každý týždeň je pred nami nový súper, nový spôsob hry. Nie vždy nám to vyjde, ale som veľmi rád, že teraz to vyšlo. Mám skvelých hráčov, ktorí ma rešpektujú,“ vyhlásil najmladší tréner v najvyššej súťaži.

Vďaka trom bodom sú Zlaté Moravce momentálne na štvrtom mieste tabuľky, kým druhý DAC stráca na vedúci Slovan tri body.