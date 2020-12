V Slovane nemal miesto. Požičaný mladík žiari v malom klube

Nikto neprihral na viac gólov.

7. dec 2020 o 7:01 Pavol Spál

BRATISLAVA. Majú podobné pohyby, výraz tváre, štýl behu i držanie tela. Aj keď junior je asi o desať centimetrov vyšší (meria 186 cm) a subtílnejší, čo, prirodzene, súvisí aj s vekom.

Otec bol pravý stredopoliar, syn hrá zvyčajne pravé krídlo. A zdá sa, že je o čosi rýchlejší.

Norbert Hrnčár (50 r.) ako kapitán doviedol Slovan Bratislava v roku 1999 k double - vyhral titul i národný pohár - a dostal sa až do reprezentácie.

Dnes patrí k najznámejším ligovým trénerom a momentálne vedie Spartak Trnava.

Dávid (22 r.), čiže Hrnčár junior, sa riadi životným mottom: „Kde je málo úsmevu, tam je málo úspechu.“

A v tejto sezóne sa často teší z gólov.

Jeho dlhé sólo nik nezastavil

V nedeľňajšom zápase 16. kola Fortuna ligy futbalisti Zlatých Moraviec senzačne vyhrali na pôde favorizovanej Dunajskej Stredy 3:1.

A hrdinom zápasu bol práve Dávid Hrnčár.

Mal zásadný podiel na všetkých góloch. Prvý strelil, pri druhom asistoval, keď predtým nastrelil žrď.

Najviac však zaujal svojím sólom v druhom polčase.

Loptu prebral ešte na vlastnej polovici a trielil tak rýchlo, že ho nikto nezastavil. Medzitým sa ešte zbavil protihráča a prihral na gól.

„Na to ma posiela tréner na ihrisko, aby som behal, bol rýchly, nepríjemný, nebezpečný, dával góly a pomohol mužstvu prihrávkami,“ prezradil Hrnčár.

Lepší je iba Kalmár

Zlaté Moravce zaskočili Dunajskú Stredu aj bez Filipa Balaja. S desiatimi gólmi najlepší strelec súťaže chýbal pre trest za žlté karty.

V drese hostí tak opäť zažiaril iba zapožičaný Hrnčár, ktorý je stále kmeňovým hráčom Slovana.

V tejto sezóne má na konte už osem asistencií, najviac zo všetkých hráčov v lige. K nim pridal päť gólov.

Ak by sme to brali hokejovo, na konte má celkovo trinásť bodov. Lepšie je na tom iba Zsolt Kalmár z Dunajskej Stredy (10 gólov a 3 asistencie).

Šancu dostal iba na päť minút

Pred dvoma rokmi nastrieľal Hrnčár za Slovan v jednej sezóne až 38 gólov, bol suverénne najlepším strelcom súťaže.

Bola to však tretia liga a béčko najslávnejšieho slovenského klubu.

V Slovane vyrastal odmalička, trebárs aj s brankárom Dominikom Greifom. Za juniorku či béčko Slovana nastrieľal v 68 zápasoch celkovo až 58 gólov.

V prvom tíme však v konkurencii legionárov dostal minimum šancí a v najvyššej súťaži odohral iba päť minút proti Michalovciam.

Bolo to v sezóne 2018/2019, keď Slovan získal titul. Viac možností nedostal.

Dávid Hrnčár (vľavo) v drese Zlatých Moraviec. (zdroj: SITA)

Chce byť lepší ako otec

„Hrávať v belasom drese na Tehelnom poli, ako sa to podarilo môjmu otcovi, to by bolo niečo neskutočné a krásne," vravel Hrnčár ešte vlani.

"Poznám súčasnú filozofiu Slovana. Nemám proti nej nič, uvedomujem si situáciu. Slovan má veľmi kvalitný káder, disponuje priam európskou kvalitou,“ doplnil.

Posledné dve sezóne putuje po hosťovaniach. Najprv bol v Pohroní a od februára tohto roka pôsobí v Zlatých Moravciach.

V Slovane sa mu na konci ročníka končí zmluva a jeho životná sezóna môže veľa naznačiť.

Hrnčár možno nie je výnimočný talent, ale za to robí všetko, aby sa zlepšil.

„Určite som niečo pochytil od otca. Najviac je to vidieť pri streľbe či centrovaní. Chcem byť lepší ako on, urobím preto všetko,“ vyhlásil.