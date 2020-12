Nehralo sa 30 sekúnd, potom nastalo kuriózne vylúčenie

Realu či Barcelone by sa to nestalo, reagoval tréner Alavesu.

7. dec 2020 o 11:30 SME.sk, TASR

Vylúčenie nájdete v čase 6:06 min

MADRID. Futbalisti Realu Sociedad San Sebastian nevyužili šancu vrátiť sa na čelo tabuľky najvyššej španielskej súťaže, keď v nedeľňajšom zápase 12. kola len remizovali na pôde oslabeného Alavesu.

Hostia nedokázali využiť prevahu v zápase a ani kuriózne vylúčenie domáceho stredopoliara Rodriga Battagliu.

Pred vylúčením sa pol minúty nehralo

Možnosť hrať polhodinovú presilovku dostali hostia v 61. minúte. Dôvodom však nebol žiadny hrubý faul.

Po jednom súboji v strede poľa sa hosťujúci hráč Roberto Lopez dožadoval odpískania faulu. Rozhodca Munuera Montero však avizoval pokračovanie v hre. Kým si Lopez zaväzoval šnúrku, jeho spoluhráč čakal s autovým vhadzovaním.

Počas toho sa argentínsky stredopoliar Alavésu Battaglia otočil smerom k hráčovi Realu Sociedad Robertovi Lopezovi a na adresu rozhodcu utrúsil poznámku:

"On nezapíska faul, lebo je slepý."

Arbiter ho vzápätí poslal predčasne pod sprchy.

V Madride alebo v Barcelone by sa to nestalo

Domáci tréner Pablo Machín po tomto momente zmenil rozostavenie na ihrisku na 4-4-1 a jeho zverenci napokon aj zásluhou brankára Fernanda Pacheca udržali cennú remízu.

"Bod sme si zaslúžili. Real Sociedad bol favorit duelu a môj tím musel hrať polhodinu o jedného hráča menej. Počas tejto doby sme mali obdivuhodnú defenzívu, za čo musím hráčov pochváliť," citoval Machína denník AS.

Domáci kormidelník sa vyjadril aj k vylúčeniu svojho zverenca, ktoré bolo podľa neho prísne.

"Bola to chyba, ale koľkokrát sme už počuli, ako hráči Realu Madrid, Atlética alebo Barcelony, povedali smerom k rozhodcovi aj horšie veci. V každom prípade však nemám z vylúčenia dobrý pocit a musíme si o tom v kabíne niečo povedať."

Trúfajú si aj na Neapol

Tréner hostí Imanol Alguacil uviedol, že bol s výkonom spokojný napriek remíze, zvlášť vyzdvihol domáceho brankára.

"V lige neexistuje tím, ktorý si v zápase dokáže vytvoriť toľko šancí ako my. Ale ak má súper najlepšieho hráča na poste brankára, je to ťažké. Alavés sa navyše po oslabení stiahol do defenzívy, niekedy takýto moment tím ešte viac stmelí."

Real Sociedad v tabuľke figuruje na druhej priečke, na vedúce Atlético Madrid stráca jeden bod, no odohral o dve stretnutia viac.

Vo štvrtok čaká tím z Baskicka konfrontácia s SSC Neapol v 6. kole Európskej ligy UEFA.

"Sme schopní čeliť každému. Neapol nemôže byť veľmi pokojný, pokiaľ ide o stretnutie s Realom Sociedad v jeho súčasnej forme. Sme presvedčení, že sme schopní zvíťaziť a my im to aj ukážeme," uzavrel sebavedomý tréner.