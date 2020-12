Studená sprcha a neskutočná hanba, komentoval obranca výprask v Poprade

Zvolen dostal nečakanú mikulášsku nádielku.

7. dec 2020 o 11:45 SITA

BRATISLAVA. Okrem posledného Liptovského Mikuláša, ktorý prehral s Michalovcami (1:7), dostal poriadnu mikulášsku nádielku na Mikuláša aj Zvolen.

V šlágri tretieho s prvým tímom tabuľky Tipos extraligy Zvolenčania odišli z Popradu s výpraskom 2:9.

Ako by nechceli bojovať

Domáci prestrieľali hostí 50:26 a až tri z deviatich gólov dosiahli z presilových hier.

Najlepší strelec a zároveň najproduktívnejší hráč súťaže Marcel Haščák sa vďaka dvom gólom a asistencie dostal na métu 20 gólov a 10 asistencií.

Domáci mali až štyroch trojbodových hráčov. Okrem Haščáka aj Lukáša Handlovského (1+2), Michaela Vandasa (2+1) a Dávida Skokana (0+3).

Zatiaľ čo Poprad si poistil líderskú pozíciu, Zvolen klesol na piate miesto.

"Je to veľmi studená sprcha. Urobili sme si neskutočnú hanbu. Faulovali sme, oni to využili. Neblokovali sme strely a neplnili sme veci, ktoré sme si ukazovali na videu. Vyzeralo to tak, ako keby sme nechceli bojovať," tvrdí obranca hostí Peter Hraško, cituje ho facebookový profil HKM Zvolen.

Koniec dobrej série

Zvolenčania pred nečakanou príučkou v Poprade vyhrali šesť zo siedmich zápasov a prehrali len so Slovanom Bratislava, aj to až po nájazdoch.

"Celkovo sme to našou hrou súperovi uľahčili. Nefungovali nám prihrávky, čo nás zdobilo minulé zápasy. Z našej strany bránenie ani oslabenia neboli zahraté tak, ako mali byť. Keďže realizácia šancí zo strany súpera bola veľmi dobrá, vysoko sme prehrali," zamyslel sa tréner Zvolena Peter Oremus.



Celkovo v sezóne sedembodový Hraško, ktorý v presilovke v tretej tretine znížil na 2:8 z pohľadu Zvolena, ešte kriticky doplnil:

"Asi sme potrebovali dostať takúto poriadnu nálož. Spadneme z hrušky a možno nám to padne vhod. Určite si to rozoberieme a verím, že v piatok doma proti Miškovcu to bude vyzerať úplne inak."