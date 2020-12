Po dvadsiatich minútach chcel radšej striedať. Hancko odohral prvý celý zápas

V pražskom derby Sparta prehrala.

7. dec 2020 o 13:45 SITA

PRAHA. Slovenský futbalový reprezentant Dávid Hancko má za sebou prvý zápas v tejto sezóne, ktorý odohral celý a nemusel predčasne zísť z ihriska pre zdravotné problémy.

Nedeľňajšie pražské derby však jeho tímu Sparta Praha vonkoncom nevyšlo. V domácom prostredí Sparta podľahla Slavii 0:3 a Hancko nastúpil na ľavej strane trojčlennej obrannej formácie.

Takto si to nikto nepredstavoval

Slavia má na čele tabuľky už 5-bodový náskok pred Spartou.



"Nikto z nás si to takto nepredstavoval. My sme nevyužili naše šance, súper bol efektívnejší. Mrzí ma to a je mi to ľúto," uviedol Hancko pre klubový web Sparty.

"Musíme to hodiť za hlavu a ísť ďalej. Táto súťaž je dlhodobá a máme ešte pred sebou veľa zápasov," dodal slovenský reprezentant.

Sparta čaká na víťazstvo nad Slaviou už dvanásť zápasov, čiže štyri a pol roka. Z posledných štyroch duelov až trikrát nedali hráči z Letnej svojmu odvekému rivalovi ani gól.

Tentokrát sa to nepodarilo ani z pokutového kopu, ktorý v 29. minúte za stavu 0:0 nepremenil Lukáš Juliš. Potom prišli tri zásahy Slavie v rozpätí 22 minút na prelome polčasov.

Až dvakrát bol úspešný objav sezóny v Česku, 19-ročný Senegalčan Abdallah Sima.

"Až do našej nepremenenej penalty to bol vyrovnaný zápas. Zvládali sme súboje, ale po prvom góle sme rýchlo dostali ďalšie dva. Sima to výborne trafil, má skvelú formu," dodal Hancko.

Odohral 20 minút a chcel ísť dole

Slovenský obranca tiež priznal, že jeho ťažko skúšané koleno stále nie je v stopercentnom poriadku. Aj počas nedeľňajšieho zápasu miestami kríval.

"Asi po dvadsiatich minútach som si myslel, že budem musieť opäť striedať. Našťastie sa koleno po chvíli upokojilo a nakoniec som bol schopný odohrať celý zápas. A to je určite pre mňa pozitívna správa. Budem sa snažiť v tréningu dávať do toho všetko, aby som mohol pravidelne hrávať celé zápasy," prezradil Hancko.

Dvadsaťdvaročný stopér, respektíve ľavý krajný obranca nazbieral v tomto ročníku štyri štarty.

Dva z nich odohral v skupinovej fáze Európskej ligy, kde skóroval aj do siete slávneho škótskeho Celticu Glasgow.

Sparta už pred posledným zápasom nemá šancu na postup do jarnej vyraďovacej fázy.

V reprezentácii kvôli zraneniam chýbal počas celého kalendárneho roka, naposledy nastúpil ešte v novembri 2019 v kvalifikačných zápasoch s Chorvátskom (1:3) a Azerbajdžanom (0:2).