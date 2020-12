Obranca proti nemu ledva stál. Hráč Slovana sa však zachoval športovo

Čavrič ukázal, že góly nie sú všetko.

7. dec 2020 o 17:44 Miroslav Kováčik

BRATISLAVA. Srbský futbalista v službách bratislavského Slovana Aleksandar Čavrič síce v sobotňajšom dueli proti Trenčínu neskóroval, no napriek tomu mu veľa divákov sledujúcich zápas v televízii zatlieskalo.

V závere stretnutia, keď Slovan viedol 1:0, sa mu črtala šanca poistiť víťazstvo domáceho tímu, ale všimol si, že súperovho hráča trápi zranenie.

Obranca Trenčína Juha Pirinen doslova skackal na jednej nohe.

Zrejme by nebol schopný zastaviť rozbehnutého Čavriča, ale ten namiesto vniknutia do pokutového územia športovo odkopol loptu za postrannú čiaru.

Veľmi si zakladá na fair-play

"Nevídané, ale veľmi sympatické gesto zo strany Čavriča, ktorý to takto vyriešil," zhodnotil expert RTVS a niekdajší tréner Trenčína Róbert Paldan.

Fínskeho obrancu očividne trápili svalové problémy, no zápas dohral. Mohol za to aj fakt, že tréner Stijn Vreven už predtým vyčerpal všetkých päť striedaní.

Slovan napokon po dvoch góloch maďarského záložníka Dávida Holmana vyhral 2:0 a aj vďaka zaváhaniu Dunajskej Stredy vedie ligovú tabuľku.

"Myslím si, že najdôležitejšou vecou v živote je byť dobrým človekom. Nemyslím si, že som vďaka tomuto činu o niečo lepší od ostatných ľudí.

V tej chvíli som si myslel, že nie je správne pokračovať v hre. Mohla to byť pre nás veľmi dobrá šanca, no pri zranení súperovho obrancu by to nebolo fér," priznal Čavrič pre oficiálny web ŠK Slovan Bratislava.

"Preto som loptu poslal do autu. Hrať fér znamená veľa vo futbale i v živote. Aj keď som zažil situácie, v ktorých sa iní súperi či tímy nezachovali vždy fair-play, tak v mojom živote je dôležité hrať a správať sa férovo. Veľmi si na tom zakladám," doplnil rodák z chorvátskeho Vukovaru.

Pripomenul slávne gesto

Situácia zo záveru duelu pripomenula gesto futbalistov Československa na majstrovstvách sveta v roku 1962 voči Pelému.

Keď sa Brazílčan v 25. minúte rozbehol k odrazenej lopte, zradil ho sval. Priložený ľad cez prestávku mu nepomohol, nemohol hrať s plným nasadením.

Keďže striedanie vtedy ešte nebolo povolené, zvyšok zápasu iba kríval. Obrancovia Československa ho však z rešpektu nenapádali.

"Na galantnosť československých hráčov budem vždy spomínať. Bola to jedna z najkrajších vecí, čo som v kariére zažil," priznal Pelé.

Neskôr navrhol na Svetovú cenu fair play Jána Popluhára. Najlepší slovenský futbalista minulého storočia ju aj dostal.

"Popluhár ku mne pristupoval veľmi citlivo. Akoby sme sa očami dohodli, on sa ma nedotkne, ja loptu prihrám a nebudem sa cez neho hrabať," zdôvodnil jeden z najlepších futbalistov histórie.