Washington od neho čakal viac. Pánikovi údajne hrozí výmena

Slovák má ešte platnú zmluvu.

8. dec 2020 o 14:12 SITA

BRATISLAVA. Slovenský hokejový útočník Richard Pánik síce má s Washingtonom Capitals zmluvu až do leta 2023, no podľa oficiálneho webu zámorskej NHL by sa 29-ročný krídelník mohol čoskoro sťahovať do iného klubu.

Pánik mal slušný záver sezóny

V sezóne 2019/2020 martinský rodák nazbieral v 59 dueloch základnej časti 22 bodov za 9 gólov a 13 asistencií, v play off pridal jeden presný zásah v ôsmich zápasoch.

"Z Washingtonu prichádzajú zvesti, že klub by mohol Pánika vytrejdovať inam. Napriek slušnému záveru základnej časti sa od neho predsa len čakalo viac ako bilancia 9+13. Také chabé cifry nemal od roku 2016, keď ešte patril tímu Chicago Blackhawks," referuje NHL.com.

Na webe profiligy tiež upozornili, že Pánik vo farbách Capitals pookrial po príchode Iľju Kovaľčuka, no Rus je aktuálne už voľným hráčom bez zmluvy.

Pred jeho príchodom v 52 stretnutiach nazbieral 15 bodov, v zostávajúcich siedmich pridal ďalších sedem. Záver základnej časti mal Pánik podľa NHL.com najlepší v celom tíme.

MacLellan: Jeho výkony boli aj neboli dobré

"Jeho výkony boli aj neboli dobré. Musíme Richardovi dopriať čas na zapadnutie do mužstva. Zatiaľ nemôžem vedieť, či jeho pôsobenie v Capitals v konečnom dôsledku bude alebo nebude fungovať," hodnotil generálny manažér Brian MacLellan výkony Slováka ešte počas minulej sezóny.

Kouč Todd Reirden, ktorého medzičasom už odvolali z postu hlavného kormidelníka klubu, na adresu slovenského krídelníka poznamenal:

"Richard určite má čo ponúknuť. Obstojne korčuľuje, zíde sa na presilovky aj na oslabenia a nemusíme sa báť postaviť ho proti najlepším hráčom súpera. Je využiteľný v mnohých situáciách a to sa vždy zíde."

Súčasťou klubu z hlavného mesta USA je aj mladý slovenský obranca Martin Fehérváry, ktorý však väčšiu časť minulej sezóny strávil na farme v Hershey.

"Od chvíle, keď sme ho v roku 2018 draftovali, sa neustále viditeľne zlepšuje. Uvidíme, ako ďaleko to v budúcej sezóne dotiahne," prezradil asistent GM v tíme Capitals Ross Mahoney.