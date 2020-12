Boj medzi lyžiarskymi zväzmi? Bude to maratón, potrvá mesiace

Povinnosti lyžiarskej asociácie preberá olympijský výbor.

8. dec 2020 o 16:45 Miloslav Šebela

BRATISLAVA. Slovenské lyžovanie má v predolympijskej sezóne dôvod na radosť vďaka výborným výsledkom Petry Vlhovej, ktorá je aj líderkou Svetového pohára. Sľubné výkony ukázal aj Adam Žampa, dva razy sa v obrovskom slalome umiestnil v elitnej desiatke.

Lenže lyžovanie zároveň prechádza náročným obdobím. Zväzu, ktorý doteraz všetky lyžiarske odvetvia zastrešoval - Slovenskej lyžiarskej asociácii (SLA) - hrozí, že príde o štatút národného športového zväzu.

Tieto práva sa snaží získať nový Zväz slovenského lyžovania.

Nie je bežné, aby sa o štatút uchádzali dve občianske združenia. Je to precedens.

Pokým sa situácia v hnutí nevyrieši, preberie povinnosti zväzu na seba Slovenský olympijský a športový výbor (SOŠV).

Bola by chyba, ak by boli v strese

„Momentálny stav nie je uspokojivý,“ uznáva prezident SOŠV Anton Siekel.

Olympijský výbor bude v najbližších týždňoch a mesiacoch prihlasovať reprezentantov na preteky a pomáhať im.

Ide o niekoľko stoviek pretekárov. Nielen seniorských a nielen v alpskom lyžovaní ale aj v bežeckom a akrobatickom lyžovaní, v snoubordingu či v severskej kombinácii.

„Snažíme sa urobiť všetko pre to, aby boli práva športovcov čo najmenej ohrozené. Bolo by chybou, ak by reprezentanti boli pod stresom, či budú prihlásení na preteky, ale to je len technická časť,“ uviedol Siekel.

V aktuálnej sezóne by sa tak nemalo stať, že by sa Petra Vlhová alebo iní lyžiari nedostali na preteky. Technicky všetko zabezpečuje olympijský výbor.

Členmi nemôžu byť obaja

Zástupcovia olympijského výboru absolvovali stretnutia s oboma lyžiarskymi zväzmi.

Momentálne platí, že štatút národného športového zväzu má SLA. Odobrať mu ho môže len Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu.

Nový subjekt Zväz slovenského lyžovania (ZSL) sa zase o štatút uchádza. Prestupujú doň mnohí členovia SLA vrátane Petry Vlhovej a jej tímu.

“ Bude to proces ako maratónsky beh. „ Jozef Liba, generálny sekretár SOŠV

SLA má momentálne pozastavené členstvo v Medzinárodnej lyžiarskej federácii (FIS).

Dva rovnaké zväzy v jednom športe nemôžu byť súčasne členmi ani vo FIS, ani mať štatút uznaného športového zväzu.

Vyriešenie problému, či lyžiarov bude zastupovať SLA alebo ZSL, nebude otázkou dní ani týždňov, ale skôr mesiacov.

„Bude to proces ako maratónsky beh, ktorý by mohol byť ukončený najskôr na najbližšom kongrese FIS naplánovanom na koniec mája,“ informoval generálny sekretár SOŠV Jozef Liba.

Dovtedy bude povinnosti národného zväzu zastrešovať práve olympijský výbor.

Až kongres FIS môže potvrdiť členstvo SLA, alebo ju vylúčiť a prijať ZSL. Kongres sa uskutoční od 30. mája do 5. júna. Dovtedy bude platí, že SLA má v medzinárodnej federácii len pozastavené členstvo.

Zväz musí byť jeden

SLA argumentuje, že má podporu šiestich zo siedmich sekcií a má 4420 členov. Tvrdí, že stále má dôveru športovcov s výnimkou alpských lyžiarov, ktorí prestupujú do nového občianske združenia ZSL.

Lenže nie je možné, aby nový Zväz slovenského lyžovania zastrešoval výhradne alpských lyžiarov a zvyšné sekcie by ostali v SLA.

„Bude musieť prísť k rozhodnutiu, ktorý subjekt bude mať štatút uznaného športového zväzu. Môže byť len jeden a musí zastupovať nielen alpské, ale všetky lyžiarske disciplíny,“ vysvetľuje Siekel.

To platí aj pre členstvo v olympijskom výbore. Riadnym členom môže byť len jeden subjekt. Určujú to pravidlá Medzinárodného olympijského výboru, ale aj SOŠV.

Nové lyžiarske združenie si už podalo prihlášku do SOŠV. Výkonný výbor ju odporučil prijať. No bude to možné až vtedy, ak SLA z olympijského hnutia vylúčia.

„Budeme posudzovať, či bude SLA stále držiteľom štatútu národného športového zväzu. Ak ním nebude, môžeme prijať ZSL. Ak ním bude, môžeme ZSL prijať len ako subjekt, ktorý podporuje všeobecne šport. Sme pripravení na obe možnosti,“ uviedol Siekel.

Kľúčové bude rozhodnutie o uznanom športovom zväze. O tom bude rozhodovať ministerstvo.

„Toto rozhodnutie nemôže vykonať nikto iný a musí byť podložené faktami, aby nepoškodilo žiadny subjekt. Aby toto rozhodnutie bolo kvalifikované, akceptované nielen medzi lyžiarmi a nevytváralo precedens do budúcna,“ tvrdí Siekel.

Vedenie SLA už avizovalo, že bude brániť svoje záujmy a obráti sa na súdy vrátane medzinárodnej športovej arbitráže, ak to bude potrebné.

Siekel: Dalo sa tomu predísť

V každom športovom zväze existuje istá opozícia. Nemalo by však prichádzať k situáciám, keď sa časť funkcionárov rozhodne vytvoriť nástupnícky zväz, ktorý následne odsúhlasí ministerstvo.

Medzinárodné federácie sú na zásahy štátu do športu veľmi citlivé. Musí sa preukázať, že nový subjekt získal štatút oprávnene.

Podľa Siekela treba sledovať dôvody, pre ktoré k tomu dochádza. Či je to nespokojnosť športovcov alebo ambície funkcionárov.

„Či sa tomuto stavu v lyžovaní dalo predísť? Práve na to bude treba hľadať odpoveď a vyhodnotiť, čo sa spravilo zle, aby sa to neopakovalo. Problémom sa dá predchádzať. Ak sa však neriešia priebežne, tak aj z malého sa časom stane veľký. A to je zrejme aj prípad slovenského lyžovania,“ dodal Siekel.