Zaplatíte Maradonom? Legendárneho futbalistu možno vyobrazia na bankovke

Malo by ísť o bankovku najvyššej nominálnej hodnoty.

8. dec 2020 o 17:05 SITA

BRATISLAVA. Podobizeň nedávno zosnulej futbalovej legendy Diega Maradonu by sa už čoskoro mohla stať obsahom peňaženiek obyvateľov jeho rodnej Argentíny.

Miestna senátorka Norma Durangová totiž navrhla, aby sa tvár jedného z najlepších hráčov futbalovej histórie dostala na argentínske bankovky.

Článok pokračuje pod video reklamou

Návrh je, aby podobizeň Diega Maradonu bola na bankovke najvyššej nominálnej hodnoty 1000 pesos, čo je v prepočte približne 10 eur. Informácie prinieslo argentínske periodikum La Nación.

Na prednej strane by bola tvár niekdajšieho futbalistu, na zadnej vyobrazenie jedného z jeho najslávnejších momentov - pri druhom góle do siete Angličanov vo štvrťfinále MS 1986.

Na šampionáte v Mexiku vtedy výber Argentíny dokráčal až k titulu. Dva najznámejšie góly v podaní Maradonu padli v jednom súboji, okrem spomenutého druhého, pri ktorom sa prekľučkoval cez defenzívu súpera, je ním aj zásah na 1:0 tzv. "Božou rukou".

Súvisiaci článok Sanitky napriek veľkej rýchlosti prišli neskoro. Maradonu už neprebrali Čítajte

Diego Armando Maradona zomrel 25. novembra 2020 vo veku 60 rokov na infarkt.

"Myšlienka nie je zameraná len uctenie si nášho idolu, malo by to aj ekonomický prínos. Myslím si, že každý turista by chcel z Argentíny odchádzať a vziať si so sebou Maradonu v peňaženke," uviedla Durangová pre La Nación.

Navrhla tiež vydanie špeciálnej známky na počesť Diega Maradonu.

Návrhom senátorky by sa už v úvode roka 2021 mal zaoberať zákonodarný zbor v krajine a rozhodnúť o jej ideách.