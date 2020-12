Trenčín a Košice zvládli drámu, Detva ubránila výhru v Michalovciach

Hlasy po zápase:

Peter Mikula, tréner Popradu: "Videli sme, že z našej strany to nebola príliš vydarená partia. Bojovali sme a bolo vidieť, že sme prekonali nedostatky, ktoré sme v hre mali. Kombinácie zo začiatku boli ako tak učesané, až došlo k tomu, že sme mali problém dať gól. Spokojní môžeme byť s troma bodmi. Možno tá naša morálka a sila mužstva sa ukázala, že sme získali tri body. Máme ale čo naprávať. Môžeme sa dostať do pozície, že keď urazíme šťastie, tak sa dostaneme do problémov."

Martin Hrnčár, tréner Nových Zámkov: "Hodnotí sa mi to ťažko. Radšej by sme prehrali 0:5 než 1:2. Súper disponuje obrovskou útočnou silou, nielen v pravej, ale aj druhej lajne. My sme sa chceli na to pripraviť. Chceli sme hrať na brejky a kontry, čo sa nám aj darilo. Dali sme gól a šli sme do vedenia. Pokiaľ však proti takému súperovi nepremeníme aspoň dva brejky, tak nemôžeme pomýšľať na úspech. Trápia nás presilovky, sú bez streľby. S tým sa musím popasovať. V úvode sezóny sme boli v tabuľke hore, teraz padáme dole. Musíme sa s tým vyrovnať a zabojovať o pozície play off."