Vémola sa unáhlil. S Nemcom bojovať nebude a nahneval šéfa Oktagonu

Meno súpera stále nie je známe.

11. dec 2020 o 13:11 Igor Dopirák

BRATISLAVA. Najznámejší český bojovník MMA Karlos Vémola stále nepozná meno súpera, s ktorým bude 30. decembra zápasiť v rámci galavečera Oktagon 20.

Hoci vo štvrtok avizoval, že sa má v klietke stretnúť so 43-ročným nemeckým veteránom Azizom Karaogluom, majiteľ a promotér organizácie Oktagon MMA Ondřej Novotný to vyvrátil.

Pešta ho nezaujíma

"Zápas bol reálny, no nedohodli sme sa na finančných ani časových podmienkach," priznal Novotný pre sport.sk.

"Problém vznikol aj s nástupovou hudbou Aziza. Pred niekoľkými rokmi mu pri nástupe hrala hymna ISIS (militantná organizácia Islamský štát - pozn. red.). Podľa Aziza to bol omyl zo strany organizátora, no tá ho za to vylúčila. Pátral by som po pravde, no keďže sme sa nedohodli, je to pasé," dodal Novotný.

Vémola dostal podľa vlastných slov na výber troch súperov. Súboj s krajanom Viktorom Peštom aj Brazílčanom Leandrom Silvom odmietol.

Obaja sú veteráni UFC.

"Súboj s Peštom kategoricky odmietam. O tom sa nechcem ani len baviť, ten človek ma nezaujíma," priznal Vémola pre iSport.cz.

Práve ich spoločný súboj si českí priaznivci želali najviac. Vémola však už dlhodobo tvrdí, že na zápas pristane len vtedy, ak Pešta predtým absolvuje aspoň jeden zápas v kategórii do 93 kilogramov.

Aktuálne bojuje v ťažkej kategórii do 120 kilogramov.

Chce byť krok pred promotérmi

"Oktagon mi nedal veľmi na výber. Keď som si mal vybrať medzi Silvom a Karaogluom, bral som druhú možnosť, pretože Karaoglu zápasil so šampiónom UFC," vysvetľoval Vémola pre iSport.

"Je to skutočne tvrdý borec, ale mohol by mi štýlovo sedieť, pretože je to hlavne postojár. Nebude to ľahké," dodal pre iSport.

Zo súboja napokon zišlo.

"Karlos je v biznise dlho, no stále má pocit, že musí byť o krok vpredu a robiť prácu za promotérov. Potom sa mu to takto blbo vypomstí," poznamenal Novotný pre sport.sk.

Hoci z hry vypadli Pešta aj Karaoglu, nie je isté, či bude Vémola bojovať so Silvom. Avizoval totiž, že na súpera by sa nedokázal za taký krátky čas adekvátne pripraviť.

