NHL by sa mohla začať v januári, zmenou prejdú divízie aj hráčsky tím

Vyjadril sa aj komisár NHL Gary Bettman.

9. dec 2020 o 13:20 SITA

BRATISLAVA. Sezóna 2020/2021 zámorskej hokejovej NHL by sa mohla začať v prvej polovici januára budúceho roka. Ako informoval web TSN.ca a vedenie profiligy zvažuje 13. január ako prvý hrací deň.

Stále však je potrebné doladiť mnoho detailov, ako bude NHL v najbližších mesiacoch fungovať. Podľa kanadského denníka Ottawa Sun by však štart nového ročníka mohli posunúť až na február.

Menej zápasov, odlišné divízie

Je však zrejmé, že nebude reálna možnosť odohrať celú základnú časť s 82 zápasmi, každý tím by preto mal výnimočne nastúpiť len na 56 stretnutí.

Vedenie NHL v súvislosti s cestovnými obmedzeniami, ktoré so sebou priniesla pandémia koronavírusu, plánuje vytvorenie odlišných divízií.

V jednej z nich by mali byť len kanadské tímy a hrať by mali medzi sebou, zvyšných 24 účastníkov súťaže z USA by rozdelili do troch divízií.

"Ak sa nič mimoriadne nestane, tak budeme mať štyri divízie - jednu kanadskú a tri americké," informoval komisár NHL Gary Bettman na oficiálnom webe.

Komisár NHL Gary Bettman odovzdáva Stanleyho pohár hráčom Tampy. (zdroj: TASR/AP)

Sedem tímov môže mať drobnú výhodu

Predsezónne kempy by sa podľa TSN mohli začať 2. januára, vykorčuľovať na ľad o pár dní skôr by mali tímy, ktoré sa v minulom ročníku nepredstavili v play-off. Ide o New Jersey Devils, Anaheim Ducks, Los Angeles Kings, Detroit Red Wings, Buffalo Sabres, Ottawa Senators a San Jose Sharks.



Ako tiež informuje web NHL.com, vedenie súťaže plánuje ročník 2021/2022 odohrať v plnom formáte aj s novým účastníkom - klubom Seattle Kraken.

Optimizmus predstaviteľom profiligy vlial príchod očkovacích vakcín.



Denník Ottawa Sun informoval aj o tom, že jednotlivé kluby dostanú na nový ročník výnimku a ich hráčsky káder bude až 26-členný.

V porovnaní s doterajšími 23 hokejistami by sa tak sa rozšírenie súpisky týkalo jedného brankára, obrancu a útočníka.

Ako napokon bude vyzerať sezóna 2020/2021 v NHL rozhodnú až rokovania vedenie súťaže so zástupcami hráčov. Tieto strany totiž musia doladiť veľké množstvo detailov, ktoré môžu ovplyvniť chod súťažného ročníka.