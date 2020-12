Škriniar bol najlepší, ale ukrajinský tínedžer nepustil Inter ďalej

Inter skončil v skupine posledný.

10. dec 2020

BRATISLAVA. Hral s prehľadom, nik cez neho neprešiel. Milan Škriniar bol opäť ako múr.

Vyhral zrejme všetky osobné súboje. V systéme na troch stopérov nastúpil na pravom kraji obrany a v závere sa presunul na opačnú stranu. Pôsobil dobre, sebavedome.

Bol veľmi aktívny aj smerom dopredu. Snažil sa o finálne prihrávky. Mal dva strelecké pokusy, aj keď oba nepresné. Jeho úspešnosť prihrávok bola vyše 90 percent.

Stránka sofascore.com mu udelila známku 7,6. Bola druhá najvyššia spomedzi hráčov Interu Miláno.

Iný server whoscored.com ho videl spomedzi hráčov talianskeho tímu úplne najvyššie.

Inter nie je pripravený na Ligu majstrov

Škriniar však odchádzal z ihriska slávnej arény San Siro so sklonenou hlavou a veľmi sklamaný.

Jeho Inter Miláno opäť nezvládol posledný zápas v základnej skupine Ligy majstrov a doma uhral so Šachtarom Doneck iba bezgólovú remízu.

„Nezaslúžili sme si postúpiť. Inter ešte nie je pripravený na Ligu majstrov,“ priznal brankár Interu Samir Handanovič v rozhovore pre Sky Sport Italia.

V B-skupine skončil Inter posledný, vyhral iba jeden zo šiestich zápasov.

„Bola to vyrovnaná skupina. Myslím si, že sme ju prehrali na Ukrajine a nakoniec aj doma. Nie je čas plakať, musíme sa sústrediť na taliansku ligu a národný pohár,“ dodal slovinský gólman.

Bez Európy a na dne

Inter so Škriniarom bol trikrát blízko k postupu do osemfinále Ligy majstrov. A trikrát za sebou to nezvládol.

Kým v minulej sezóne skončil v skupine tretí a zaručil si aspoň reparát v Európskej lige, tentoraz skončil na úplnom dne.

„Inter je mimo futbalovej Európy,“ napísal taliansky denník La Gazzetta dello Sport.

Klub z Milána mal pritom proti Šachtaru množstvo šancí, trebárs na rohové kopy vyhral 11:0, na strely 21:7. Márne.

Mladým Ukrajincom nedal gól ani v druhom vzájomnom zápase. Hrdinom zápasu bol iba 19-ročný brankár Anatolij Trubin.

Predviedol famózne zákroky. Aj tréner Interu Antonio Conte bol z neho zúfalý.

Brankár bol najlepší na ihrisku

„Myslím si, že tím urobil všetko, čo musel. Je neuveriteľné, že sme nedokázali za 180 minút streliť ani jeden gól. Ich brankár bol vždy najlepší na ihrisku,“ hodnotil Conte.

Odmietol, že by jeho hráčom chýbalo odhodlanie.

Sklamaní hráči Interu Miláno po zápase so Šachtarom Doneck. Milan Škriniar je druhý zľava. (zdroj: TASR/AP)

„Nemali sme šťastie na rozhodcov počas celej Ligy majstrov, Inter nebol rešpektovaný. Choďte sa pozrieť na všetky situácie, ktoré sa nám stali,“ dodal sklamane Conte.

Ako trénerovi sa mu v posledných rokoch v Lige majstrov nedarí. Z posledných pätnástich zápasov (okrem Interu viedol predtým aj Chelsea) vyhral iba tri.

Conte po zápase podráždene reagoval na kritiku a otázky iného legendárneho trénera Fabia Capella, ktorý hodnotil zápas pre televíznu stanicu Sky Sport Italia.

„Je ľahké prísť s úsmevom, keď vyhráte. Mali by ste zdvorilo odpovedať v každej situácii. Potrebujeme úctu k médiám, ku kolegom a ku všetkým, ktorí pracujú vo svete futbalu,“ reagoval Capello.

Bénes oslavoval postup

V rovnakej skupine si zaručil postup z prvého miesta Real Madrid.

Španielsky gigant zdolal v poslednom kole doma Borussiu Mönchengladbach 2:0, keď dvakrát skóroval Karim Benzema.

V drese hostí naskočil v 85. minúte do hry slovenský stredopoliar László Bénes. Napriek prehre tancoval od radosti v jednom kruhu so spoluhráčmi.

Oslavoval postup práve na úkor Škriniara a Interu. Radosť hráčov nemeckého klubu nastala ihneď potom, ako sa dozvedeli o remíze z Milána.

V hre sú všetky španielske a nemecké kluby

Bénes je zrejme jediným Slovákom, ktorý si môže na jar zahrať v play off Ligy majstrov.

Iný Slovák Denis Vavro chýbal v skupinovej fáze Ligy majstrov na súpiske tiež postupujúceho Lazia Rím a jeho budúcnosť v talianskom klube je otázna.

Do osemfinále najlukratívnejšej klubovej súťaže postúpili všetky nemecké (Mönchengladbach, Bayern Mníchov, Dortmund, Lipsko) aj španielske kluby (Real Madrid, Barcelona, Atlético Madrid, FC Sevilla).

Žreb osemfinále Ligy majstrov sa uskutoční 14. decembra a prvé zápasy budú na programe 16. februára.