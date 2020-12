Nikdy nebudem Alexom Fergusonom Realu Madrid, krotí emócie Zidane

Benzema zažil noc plnú rekordov.

10. dec 2020 o 8:15 SITA

BRATISLAVA. Real Madrid nebude ani dvadsiaty piatykrát v sérii chýbať vo vyraďovacej časti futbalovej Ligy majstrov.

Trinásťnásobný šampión elitnej klubovej súťaže s bravúrou zvládol rozhodujúci súboj o postup do osemfinále a na záložnom domácom Štadióne Alfréda di Stéfana zdolal Borussiu Mönchengladbach 2:0 (2:0).

Médiá ho zatracovali, teraz velebia

Ak sa pred týmto zápasom španielske média zamýšľali nad možným odchodom Zinedina Zidana z postu hlavného trénera, tak po ňom si kladú otázku, čo si charizmatický Francúz zaslúži.

Denník Marca má odvážny nápad - pamätník na vynovenom Štadióne Santiaga Bernábeua.

"V kľúčovom zápase sme opäť raz videli najlepšiu verziu Realu Madrid pod taktovkou Zidana. Dobrá hra a efektivita. Intenzita, rýchle odovzdávanie lopty, poctivá defenzíva. Prvý polčas bol najlepší za posledné dva roky.

Zizou ako tradične ani v krízových momentoch nestratil svoj pokoj a jeho hráči opäť raz ukázali, že za svojím trénerom pôjdu aj na smrť. Často sa o tom hovorí, ale poďme špekulovať: ak Zidana predsa len jedného dňa odvolajú, všetci v Reale si vzápätí uvedomia, aká to bola chyba," uviedla Marca na svojom webe.

Portál El Mundo Deportivo dodáva: "Zidanov Madrid sa vyhol ďalšej smrtiacej guľke. Francúzsky tréner zachránil seba a svoj tím poslal do osemfinále ako víťaza skupiny. Budíček prišiel v poslednej chvíli, kvalifikácia bola mučivá, ale výsledok je ako vždy oslnivý".

Zidane ako Alex Ferguson Realu Madrid?

Zidane pragmaticky skonštatoval, že splnil cieľ, ktorým bolo prvé miesto v skupine Ligy majstrov.

"Podarilo sa mi to vôbec prvýkrát s Realom Madrid, že sme vyhrali základnú skupinu. A zrodilo sa to po brilantnom výkone od prvej do deväťdesiatej minúty. Je to zásluha hráčov, patrí im veľká vďaka," odkázal po zápase Zidane.

"Nikdy nebudem Alexom Fergusonom Realu Madrid, ale chcem v tomto tíme ešte chvíľu pobudnúť. A to aj v zlých časoch," dodal.

Na otázku, prečo jeho tím nehrá vždy tak grandiózne ako proti Mönchengladbachu, sa 48-ročný Francúz len pousmial.

"Nedá sa to. Hral som futbal dosť dlho na to, aby som vedel, že to nie je možné. Dôležité je však pokúšať sa o to a najmä ukázať najlepšiu tvár v najťažších chvíľach. Myslím si, že nám sa to z času na čas darí."

Benzema ikonou tímového výkonu

Španielske médiá vyzdvihujú najmä tímový výkon, ale rovnako ako veľakrát v minulosti sa opäť našiel hráč. ktorý upútal aj individuálne.

Dva góly Karima Benzemu nielen poslali Real do osemfinále, ale prisúdili mu status klubovej legendy.

Benzema odohral 527. zápas v bielom drese, čím dostihol Brazílčana Roberta Carlosa na čele poradia najvernejších cudzincov. Zároveň je s 259 gólmi piaty najlepší strelec madridskej histórie. Lepší sú len Cristiano Ronaldo, Raúl González, Alfrédo Di Stéfano a Santillana.

Tridsaťdvaročný útočník s alžírskymi predkami strelil prvý gól pri svojom debute v madridskom drese v júli 2009. Po vyše 11 rokoch dvoma presnými hlavičkami rozhodol o postupe kráľovského veľkoklubu do vyraďovacej časti Ligy majstrov.

Stalo sa tak v rozpätí 23 minút v prvom polčase. Strelil tak svoj 68. a 69. gól v Lige majstrov, v historickom rebríčku sú pred ním len fenomenálni zakončovatelia Cristiano Ronaldo (134), Lionel Messi (118) a tiež dvaja 71-gólový strelci Raúl González a Robert Lewandowski.

A ešte jeden štatistický fakt - Benzema je po Messim, Raúlovi a Ronaldovi iba štvrtým hráčom, ktorý skóroval proti 30 rôznym tímom v Lige majstrov. Práve dvoma zásahmi proti Mönchengladbachu zaokrúhli tento počet.

"Každý zápas je pre nás náročný. Všetci súperi sa snažia proti Realu odovzdať niečo navyše a uspieť. Začali sme dobre a fungovala nám tímová súhra. Odovzdali sme všetko a mohli streliť aj viac gólov.

Postúpili sme a opäť si zahráme proti najlepším tímom na svete. Naše ambície však siahajú oveľa ďalej - za hranicu osemfinále," zhodnotil Benzema na webe UEFA.

Dostali ďalšiu šancu

Hráči Mönchengladbachu, vrátane slovenského futbalistu Lászlóa Bénesa, ktorý proti Realu odohral záverečných šesť minút, síce finále B-skupiny herne a výsledkovo nezvládli, ale nemusia smútiť.

V jarnom pokračovaní Ligy majstrov si prvýkrát v klubovej histórii zahrajú aj oni, keďže Inter Miláno nevyužil výhodu domáceho prostredia na triumf nad Šachtarom Doneck.

Na San Sire sa zrodila iba bezgólová remíza a Inter v zostave so slovenským stopérom Milanom Škriniarom po nedávnej finálovej účasti v Európskej lige bude tentoraz chýbať v jarnom pokračovaní európskych súťaží.

"Bezpochyby zaslúžená prehra. Zohrali sme najhorší zápas v skupinovej časti a napriek tomu sa tešíme z postupu. Dostali sme ďalšiu šancu zmerať si sily na najvyššej futbalovej úrovni. Verím, že ju využijeme," povedal podľa Kickeru tréner Borussie Mönchengladbach Marco Rose.