Ako Náčelník volal najlepšiemu rozhodcovi a žiadal suchý záchod

Ako fungovala korupcia v českom futbale.

10. dec 2020 o 13:13 Marián Szűcs

PRAHA, BRATSILAVA. Zdalo sa, že rozsiahly korupčný škandál v českom futbale súvisí len s druhou a treťou ligou, nové informácie však naznačujú, že sa týka aj elitných klubov a najznámejšieho českého rozhodcu.

Ide o Pavla Královca, ktorý v utorok pískal zápas Ligy majstrov medzi Chelsea Londýn a Krasnodarom.

V lete rozhodoval finále českého pohára Sparta Praha – Liberec a výrazne ovplyvnil jeho priebeh.

Sparťan Martin Frýdek šliapol na protihráča a mal dostať červenú kartu. Královec mu najskôr nedal žiadny trest. Po upozornení od kolegov si pozrel videozáznam a Frýdkovi dal žltú kartu, ale nevylúčil ho, ako podľa pravidiel mal.

Bolo to po polhodine zápasu za stavu 0:0. Sparta napokon vyhrala 2:1 a postúpila priamo do skupinovej fázy Európskej ligy, čo jej vynieslo viac ako tri milióny eur.

Na druhý deň Královec priznal, že spravil chybu a ospravedlnil sa.

Len jednu politickú vec potrebujem

Zápasu predchádzalo to, že o nomináciu rozhodcov sa intenzívne zaujímal donedávna najmocnejší muž českého futbalu a podpredseda tamojšieho zväzu Roman Berbr.

Ten už dva mesiace sedí vo väzbe. Do médií teraz unikli časti vyšetrovacieho spisu, ktoré sa týkajú práve Královca.

Berbr rozhodcovi opakovane volal. „Len jednu politickú vec potrebujem, áno? Ty to pochopíš,“ hovoril mu. Vyplýva to z policajných odpočúvaní, o ktorých informoval denník MF Dnes.

Roman Berbr. (zdroj: MAFRA - Michal Šula)

„V pondelok bol za mnou Pepa Krula,“ hovoril ďalej Berbr Královcovi.

Josef Krula je bývalý rozhodca a teraz športový manažér Sparty. Královec do telefónu povedal, že požiadavke rozumie.

„Iba ho potrebujem, pozdravuj ho potom. A zo zvyšku urob suchý záchod,“ hovoril ešte Berbr.

Královec odpovedá, že to nie je problém a dodáva: „Nech majú o čom písať.“

Tajomná Berbrova hantírka

Královec priznal, že mu Berbr volal. Vylúčil však, že by od neho chcel, aby ovplyvnil zápas v prospech Sparty.

“ To je tá jeho hantírka. Ja som to pochopil tak, že mám pískať, čo vidím. „ Pavel Královec, futbalový rozhodca

„Určite. Ja som to tak nevycítil. Chcel (Berbr – pozn. red.), aby som pozdravil pána Krulu a aby som si v tom zápase nerobil žiadne problémy. Aby som pískal, čo vidím. On to hovoril tou svojou hantírkou,“ reagoval Královec pre isport.cz.

Arbiter, ktorý mal pozíciu najlepšieho rozhodcu v Česku, nevysvetlil ani Berbrovu požiadavku, aby zo zvyšku urobil suchý záchod.

„Neviem (čo to znamená – pozn. red.). To je tá jeho hantírka. Ja som to pochopil tak, že mám pískať, čo vidím,“ povedal Královec.

Krula informácie odmietol komentovať, Sparta v stanovisku vylúčila ovplyvňovanie zápasov a žiada vyšetrenie kauzy.

Zariaď to, lebo ti vypálim dom

Berbr podľa polície vytvoril v českom futbale paralelnú sieť, ktorá ovplyvňovala zápasy a bola napojená aj na stávkarskú mafiu. Teraz už bývalého podpredsedu českého futbalového zväzu volali Náčelník.

Okrem neho je obvinených ďalších devätnásť ľudí.

„Berbr bol tým, kto rozhodcom diktoval, čo, kde, pre koho a prípadne za koľko majú robiť,“ píše denník MF Dnes.

Okrem Berbra je hlavným aktérom kauzy Roman Rogoz, športový riaditeľ druholigového Slavoja Vyšehrad. Berbr ho volal synáčik, on jeho zase tatko.

Polícia oboch sledovala dva roky. Vyšetrovací spis opisuje tajné stretnutia na benzínových pumpách, v reštauráciách, odpočuté telefonáty, podozrivé finančné prevody, fiktívne semináre.

„Zariaď to, lebo ti vypálim dom,“ hrozil napríklad podľa spisu Berbr jednému z rozhodcov pred zápasom druhej ligy Chrudim – Sokolov.

A čo bude s Královcom? Do konca roka už pískať nebude a v Česku odhadujú, že má po kariére.