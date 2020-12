Premožitelia Slovákov majú náročnú skupinu, Česi obhajcov titulu

Slovensko na turnaji bude chýbať.

10. dec 2020 o 16:20 TASR

NYON. Česká futbalová reprezentácia do 21 rokov sa v základnej skupine ME 2021 v Maďarsku a Slovinsku stretne aj so Španielmi - obhajcami titulu.

Jej ďalšími súpermi budú domáce Slovinsko a Taliansko. Rozhodol o tom štvrtkový žreb v sídle Medzinárodnej európskej únie (UEFA) v Nyone.

V ostatnej kvalifikácii sa Slovákom nepodarilo postúpiť. Skupinu 2 ovládli Francúzi a z druhého miesta postúpili aj Švajčiari. Tým pridelil žreb náročnú skupinu v spoločnosti Anglicka, Chorvátska a Portugalska.

Francúzi budú favoritmi v konkurencii Ruska, Dánska a Islandu.

O nasadení tímov rozhodol koeficient na základe výsledkov v uplynulých troch kvalifikáciách a šampionátoch v rokoch 2017 a 2019. V prvom koši boli Španielsko, Francúzsko, Nemecko a Anglicko.

Európsky šampionát v Maďarsku a Slovinsku odštartuje 24. marca a pre pandémiu koronavírusu sa bude hrať v pozmenenom formáte.

Od 24. do 31. marca sa šestnásť účastníkov stretne v štyroch základných skupinách. Dva najlepšie tímy z každej skupiny postúpia do osemčlenného play off, ktoré sa uskutoční od 31. mája do 6. júna.