Košičania si budujú rešpekt. Šťastný: Súperov to bude bolieť

Réway po viróze v piatok opäť nastúpi.

10. dec 2020 o 20:09 Patrik Fotta

KOŠICE. „Pre fanúšikov to bude veľmi zaujímavé a prekvapivé meno,“ povedal športový riaditeľ a tréner HC Košice Jan Šťastný na margo dohody s ofenzívnou posilou zo zahraničia, ktorej meno prezradiť nechcel.

Nový útočník by sa mal pripojiť po Vianociach, avšak len v prípade odchodu Martina Pospíšila do zámoria. Udiať by sa tak malo už po najbližšom víkende.

Článok pokračuje pod video reklamou

„S hráčom sme už dohodnutí a je pripravený nasadnúť do lietadla. Čakáme ako sa vyvinie situácia s Pospíšilom. Chceli sme, aby u nás pokračoval ďalej, pretože predvádza výborné výkony. Ak sa rozhodne odísť do Ameriky máme pripravený plán B,“ uviedol Šťastný.

Oboch útočníkov by si Košičania podľa českého trénera v momentálnej situácii nemohli dovoliť. „Buď ostane Pospíšil, alebo príde namiesto neho náhrada. Financie máme len na jedného z nich,“ priznal Šťastný.

Vydarené zápasy im vrátili sebavedomie

V úvode sezóny sa košickí hokejisti pohybovali v druhej polovici tabuľky. Vzhľadom na problémy s rozpočtom pred sezónou však nešlo o prekvapivý jav.

Z posledných jedenástich zápasov sa však tešili z víťazstva v ôsmich prípadoch a aktuálne im už patrí tretia priečka Tipos extraligy.

„Zápasy sme prehrávali prevažne po individuálnych chybách alebo z dôvodu, že sme neboli schopní streliť gól. Teraz sú tieto faktory na našej strane a aj preto sa nám darí zbierať body,“ skonštatoval Šťastný.

Tvrdých hráčov je v košickom tíme dostatok. (zdroj: TASR)

Rozbehli sa nielen skúsené opory tímu, no aj mladí hráči, ktorí si potrebovali zvyknúť na úroveň najvyššej súťaže.

„Pár vydarených zápasov nám vrátilo sebavedomie. Momentálne si hráči veria omnoho viac ako tomu bolo v úvode sezóny. Prejavilo sa to aj v poslednom zápase v Banskej Bystrici, kde Mišo Chovan trikrát parádne asistoval a my sme vďaka tomu otočili vývoj stretnutia.“

Práve v tomto dueli chýbal v košickej zostave útočník Martin Réway. Jeho absencia však nebude mať dlhodobejší charakter. „Mal len nejakú virózu. Zapojil sa už do tréningu a v najbližšom stretnutí by mal nastúpiť,“ povedal Šťastný.

V minulosti im chýbali tvrdí hráči

Aj napriek poskočeniu v tabuľke ostávajú Košičania pevne nohami na zemi.

„Vážime si to, kde momentálne sme. Uvedomujeme si ale, že stačí raz alebo dvakrát prehrať a už budeme opäť tretí od konca.

Chceme si aj naďalej udržať náš herný prejav a pokúsiť sa dostať pod seba aspoň 4 či 5 tímov, aby sme si na záver sezóny mohli zahrať play-off.“

Odchod Dávida Mudráka do reprezentačnej dvadsiatky a zranenie kolena Radka Deyla prinútilo Košičanov dohodnúť sa na spolupráci s Martinom Nemčíkom.

Deyl by sa mal v najbližších dňoch podrobiť operácii krížneho kolenného väzu. Dovtedy by ale mal byť svojmu tímu naďalej k dispozícii.

„O Martina sme mali záujem už v minulosti. Možno nie je veľmi produktívny. ale hrá veľmi zodpovedne vzadu.

V minulosti Košice doplácali na to, že nemali tvrdých hráčov, ktorí by dokázali ochrániť hviezdy tímu. Teraz ich máme viacero. Snažíme sa vybudovať si u súperov rešpekt, aby vedeli, že ich to proti nám bude bolieť,“ dodal Šťastný.